La diputada nacional del Frente de Izquierda-Unidad Myriam Bregman pidió avanzar con una lucha sindical, gremial y de las organizaciones sociales para intentar derribar el DNU firmado por Javier Milei, con el que se pretende avanzar en una feroz reforma de la Constitución.



Así lo expresó enfáticamente en AM750: "Esperamos poder frenar el DNU. Me parece importante esta ventana que le han puesto de inicio de vigencia. Por más de que digan que no, no pueden borrar todo de un plumazo. Es importante".

Para la diputada, más allá de la fecha en la que se haga efectivo el DNU se debe “hacer todo lo posible por que caiga”. “Es un ataque como pocas veces se vio. Ni (José) Martínez de Hoz se animó a ser tan audaz. Acá de un plumazo están borrando años de conquistas laborales”, se lamentó.



De esta manera, y tras asegurar que “los cacerolazos están siendo un aguante enorme para mostrar el malestar popular en todo el país”, hizo un pedido directo hacia las organizaciones sindicales más representativas del país.

“Lo más importante es que se necesita un plan de lucha. Que la CGT y el resto de los gremios tienen que establecer un plan de lucha para que todas podamos participar de forma coordinada y efectiva para derrotar el plan de ajuste", pidió.