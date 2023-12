El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este sábado en su parte diario que las fuerzas rusas derribaron un total de 36 drones ucranianos en la última jornada y destruyeron un tanque Leopard 2 en la región de Donetsk, donde continúa la ofensiva rusa.



"Durante un día, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron seis misiles de los sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS y Uragán. Además, 36 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos", indicó el parte castrense, que precisó que en el frente de Donetsk fueron aniquilados también cuatro tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluido un Leopard 2, así como un vehículo de combate Bradley. Las bajas enemigas en ese frente alcanzaron los 200 militares, de acuerdo con las autoridades de Moscú.



En total, en la última jornada, el Ejército ruso repelió 16 ataques ucranianos en distintos sectores del frente. El viernes, el departamento dirigido por Serguéi Shoigú aseguró que el Ejército ruso había mejorado sus posiciones en Donetsk. "Allí el grupo militar Yuzhni mejoró sus posiciones en la primera línea con apoyo de la aviación y el fuego de la artillería", declaró el portavoz de Defensa, Ígor Konashénkov.

El parte ucraniano

Mientras tanto, el Estado Mayor del Ejército ucraniano notificó ataques rusos en casi todos los sectores del frente, en los que las fuerzas enemigas habrían perdido a un millar de hombres y decenas de equipos militares, según Kiev. El objetivo de los asaltos rusos contra las posiciones reconquistadas por Ucrania es volver a tomarlas bajo su control.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana anunció en un comunicado la destrucción en las últimas horas de nueve drones kamikaze rusos de fabricación iraní en las regiones de Jmelnitski --en el oeste-- y Odesa --en el sur--. "Entre las 18.00 horas del 22 de diciembre y la medianoche del 23 de diciembre, los invasores rusos atacaron con drones de tipo Shahed desde las regiones de Balaklava, Crimea, y Primorsko-Ajtarsk, Rusia", informó el mando de la fuerza aérea en su canal de Telegram. "Los nueve Shaheds fueron destruidos con las fuerzas y recursos de la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa de Ucrania en las regiones de Jmelnitski y Odesa", concluyó el breve mensaje.

La intensificación de los ataques rusos en Ucrania se produce en medio de rumores sobre un posible cese del jefe militar ucraniano, Valeri Zaluzhni, por divergencias con el presidente, Volodímir Zelenski. El ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umérov, consideró normal que haya una rotación de personal en el ámbito militar y pidió no politizar la cuestión. "En este sentido, si se toma una decisión, hay objetivos estratégicos, militares: o los alcanzas o no los alcanzas. Si yo no alcanzo mis objetivos, yo también seré cesado", dijo Umérov en una entrevista con la televisión pública.