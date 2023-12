“No borren a Gérard Depardieu” es el título de una solicitada publicada en el diario francés Le Figaro firmada por 56 artistas, que está suscitando polémica en Francia en torno al actor, acusado de violación y agresiones sexuales por varias mujeres. Personalidades del mundo del cine como los intérpretes Benoit Poelvoorde, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, cantantes como Jacques Dutronc y Carla Bruni y guionistas como Nadine Trintignant denunciaron lo que consideran un "linchamiento" mediático contra Depardieu, que este miércoles cumple 75 años.

“No podemos seguir callando”, manifiestan los firmantes, que denuncian “el torrente de odio que se vierte sobre su persona, sin matices, en la más completa amalgama y desafiando una presunción de inocencia de la que se habría beneficiado, como todo el mundo, si no fuera el gigante del cine que es”. En el texto hacen también una apelación a que sea la justicia quien "haga su trabajo".

Varias asociaciones feministas no han tardado en responder. "La tribuna de la vergüenza", afirmó en X la presidenta de #MeTooMedias, Emmanuelle Dancourt, quien lamentó la "falta de comprensión" cuando se menciona un supuesto "torrente de odio" que "no es tal". El colectivo Osez le féminisme! compartió a través de sus redes sociales que "los que odian son quienes acusan a las víctimas de ser las autoras, para silenciarlas mejor".

La abogada especializada en derechos de la mujer, Violaine De Filippis, declaró al canal BFM que "no es de extrañar" esa postura de los firmantes, ya que la reacción ante la sospecha de que un hombre al que se conoce sea un violador suele ser la de "no, eso no es posible". Por otra parte, la asociación Les Papillons, dedicada a la lucha contra la violencia sobre la infancia, retiró al popular actor cómico Pierre Richard su condición de embajador de la entidad debido a que firmó la tribuna.

Esta nueva polémica llega apenas una semana después de que el presidente Emmanuel Macron hubiera defendido al "gran actor" en la televisión pública francesa, lo que también le granjeó críticas del feminismo y de la oposición política.

En el plató de France 5, Macron --en plena crisis política debido a una ley migratoria apoyada por la extrema derecha--, aseguró que no tenía intención de retirarle la Legión de Honor "por un reportaje", en referencia a la emisión de un canal de la televisión pública que divulgó videos inéditos del actor en los que se escuchan comentarios misóginos, sexualizando a una niña de 10 años que monta en un pony.

Además, sugirió que la secuencia podía haber sido modificada durante el montaje, como ya había afirmado la familia del actor. Sin embargo, el grupo France Télévisions, al que pertenece la cadena, aseguró que la escena en cuestión ha sido "autentificada" ante la justicia. Depardieu tiene una historia más que peculiar con su patria, desde que anunciara a finales de 2012 que entregaba su pasaporte como protesta por los impuestos a los más ricos. En ese momento, optó por exiliarse en Bélgica, con cargas fiscales más laxas que las francesas.

Haciendo caso omiso a este historial complejo, Macron también salió a responderle, por elevación, a la ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, quien anunció que el consejo de la orden de la Legión de Honor se reuniría para "iniciar un procedimiento disciplinario", lo que podría lleva a retirarle la distinción que el actor recibió en 1996.

Desde este nuevo escándalo, Depardieu fue expulsado de la Orden Nacional de Quebec y de su título de ciudadano de honor de la comuna de Estaimpuis en Bélgica. Su estatua de cera también fue retirada del famoso museo Grévin en París. De modo que cumple 75 años en medio de una ola de denuncias por acoso y violación que lo ha llevado a hacer un paréntesis en su carrera donde suma más de 200 films y una presencia que dio vida a grandes héroes de la literatura como Cyrano o Jean Valjean en Los miserables, sin olvidar a figuras históricas como George Danton, héroe de la Revolución Francesa.

Depardieu está imputado desde diciembre de 2020 por violaciones y agresiones sexuales a la actriz Charlotte Arnould, quien denunció en agosto de 2018 dos violaciones en el domicilio parisino del actor. Además, la actriz Hélène Darras lo denunció por agresión sexual en unos hechos que a priori prescribieron. También es objeto de otra denuncia en España, por parte de la periodista Ruth Baza, que lo acusa de una violación en 1995. Enfrenta al mismo tiempo una decena de acusaciones de violencia sexual por parte de otras 13 mujeres.