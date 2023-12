La Policía Federal brasileña detuvo a Diego Marset, hermano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y la justicia paraguaya inició los trámites para su extradición. "Ahora se va a mover todo el Estado paraguayo para extraditarlo y tenemos una razonable expectativa de que él pueda aportar datos", declaró a periodistas el ministro del Interior, Enrique Riera, sobre la detención ocurrida en la frontera con Paraguay y Argentina.

La fuerza policial de Brasil compartió fotos del operativo, en los que se ve la mansión en la que se encontraba Diego Marset. Según indicó la Policía Federal en un comunicado, se logró dar con su paradero cuando se descubrió que iba a "asistir al nacimiento de su hijo, cuya madre sería de ciudadana boliviana". En otras fotos el organismo mostró que se incautaron cientos de reales, varios celulares, una computadora y un cargador de una pistola con balas.

Las sospechas contra Diego Marset

Interpol Paraguay fue la encargada de revelar que el detenido era Diego Marset, quien viajaba desde Paraguay a Bolivia entre 2020 y 2021 para actuar como "intermediario" entre Sebastián Marset y "los integrantes de la organización criminal que opera en dicho país". El vocero del Ministerio Público paraguayo, Gunter Krone, dijo que se sospecha que el joven de 22 años actuaba como "garante" o "facilitador" para los envíos de drogas, al presuntamente servir como vínculo entre los proveedores de Bolivia y su hermano.

Además es señalado de participar de las ganancias obtenidas por su hermano producto del narcotráfico. Krone señaló que esta detención forma parte de la operación "A Ultranza PY", que incluyó una serie de allanamientos efectuados en febrero de 2022 en el país, con el objetivo de golpear al crimen organizado y el lavado de dinero. A raíz de ese operativo, por el que han sido detenidas una veintena de personas e imputadas unas 50, se ordenó la captura, entre otros, de los hermanos José y Miguel Ángel Insfrán (alias 'Tío Rico') y quien fue extraditado desde Brasil en mayo pasado, y del uruguayo Sebastián Marset.

Por otra parte, Riera indicó que la detención de este joven puede ser un indicio de que "el resto de la familia pueda estar también dando vueltas por ahí". "Esto puso en alerta a todos los sistemas de inteligencia y de Policía de los países que estamos detrás de él", agregó el titular de la cartera de Interior, en alusión a Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo de las autoridades bolivianas y es requerido por la justicia de Paraguay. En ese sentido, Riera indicó que Paraguay " es el único país" que tiene orden de captura "contra todos los de 'Ultranza PY', incluyendo los Marsets".

"En los otros países Marset se puede mover libremente, solo lo que no puede hacer es cruzar la frontera. Al cruzar la frontera con Bolivia, con Ecuador, con Brasil, hay código rojo (de Interpol)", advirtió Riera. El abogado uruguayo de la familia Marset, Santiago Moratorio, dijo que Diego Marset se encontraba en Brasil porque estaba planificando su entrega.

Según Moratorio Diego Marset nació en Brasil, no es uruguayo, por lo que "deja en principio la imposibilidad para que se concrete la extradición" a Paraguay, ya que Brasil no extradita a sus connacionales. En declaraciones a la radio paraguaya Monumental AM 1080, el abogado sostuvo que lo único que tiene la justicia paraguaya sobre Diego Marset es que su hermano Sebastián le regaló un auto, y que la justicia paraguaya "entiende que ese auto fue parte de un pago por honorario de una función que hacía en la supuesta organización".

En los comentarios compartidos por el medio uruguayo La Diaria, Moratorio se mostró de acuerdo con la posibilidad de que la detención de Diego sea "una maniobra del aparato judicial" para acercarse a Sebastián Marset. El letrado dijo que se trata una "interpretación razonable" ya que sino "no tiene razón de ser que se impute a alguien y se le imponga una medida tan gravosa como la alerta roja de Interpol porque el hermano grande le regale un auto".

El prófugo que desató un escándalo

Sebastián Marset, considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), permanece prófugo y es buscado por la justicia paraguaya por delitos de narcotráfico, tras escapar el 29 de julio, cuando la policía boliviana intentó capturarlo en la casa en la que vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, junto a su mujer y sus cuatro hijos. El prófugo logró ocultarse en Bolivia desde 2019 bajo tres identidades, con su nombre real, además de una identidad boliviana (Gabriel De Souza Beumer) y otra brasileña (Luis Paulo Amorín Santos).

A mediados de 2022 Sebastián Marset obtuvo un pasaporte uruguayo legal en Qatar, lo que al trascender desató un escándalo que provocó varias renuncias en el gabinete del presidente Luis Lacalle Pou: el entonces canciller Francis Bustillo; su vice, Carolina Ache; el ahora exministro del interior Luis Alberto Heber, su viceministro, Guillermo Maciel, y el asesor de comunicación del mandatario, Roberto Lafluf. La peligrosidad de Marset, de 32 años, está vinculada con el narcotráfico, por lo que era buscado en más de 180 países, según la alerta roja de Interpol emitida el 3 marzo de 2022.