"El presidente de los argentinos que nos mintió. Hizo apología para beneficiar a sus empresarios amigos. Quieren privatizar todo lo que queda y venderlo como saldos y retazos", aseguró el secretario general de la CGT Regional Salta, Carlos Rodas, en el cierre de la jornada de protesta.

La concentración, a las 11.30, fue frente al Cabildo Histórico, en la plaza 9 de Julio. Las columnas marcharon después hasta el Palacio Legislativo, donde se cerró la actividad. En todo momento, el discurso de dirigente giró en torno al rechazo al proyecto de ley del gobierno nacional que ayer ingresó al Congreso de la Nación bajo el título "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

Rodas, de pie sobre la caja de una camioneta, tomó el micrófono para recordar que fue Mauricio Macri durante su presidencia (2015-2019) quien endeudó al país por más de 45 mil millones de dólares, "con algunos tramos pagaderos a cien años", aclaró. Ahora "a esa deuda la tiene que pagar todo el pueblo argentino, y así engrosan la indigencia y la pobreza", dijo en medio de aplausos y bocinazos. "Se tendrían que fijar en la gente que no tiene cloacas ni agua potable, en los niños que no comen", agregó en alusión al gobierno nacional.



Rodas aseguró que la ciudadanía en general y las y los trabajadores en particular deben buscar la unidad. "Aquí están los trabajadores con y sin trabajo, unidos por estas infames medidas del gobierno nacional", dijo. El dirigente, que proviene de la Asociación Bancaria, cuestionó las medidas que busca implementar el presidente Javier Milei. Convocó a "unirse contra una sola persona", en alusión al mandatario de la ultraderecha liberal, porque "quiere una autocracia y ese decreto nos muestra un modelo de negocios en detrimento de todos los trabajadores. Nos quieren dejar sin futuro y también a nuestros hijos".

Rodas emitió su discurso rodeado de otros secretarios generales, como Gustavo Soto, de la Unión de Personal Civil de la Nación Seccional Salta. Entre el abanico de trabajadores y trabajadoras que acompañaron se destacaron integrantes de la Asociación del Personal Aeronáutico Delegación Salta portando algunos camperas de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas. También participó el Sindicato de Luz y Fuerza Seccional Salta, el Sindicato Único de Empleados del Tabaco (SUETRA) y el Sindicato Único de Control, Admisión y Permanencia (SUTCAPRA). Otras banderas que identificaron sectores fueron las de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos), el Sindicato de Camioneros, y sombrillas negras del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas de Salta. También protestaron ATE Regional Salta, la Unión Ferroviaria, y el Sindicato de Empleados de Comercio de Salta y trabajadores docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Salta. Entre los movimientos sociales que acompañaron se destacaron las banderas de la UTEP y el Movimiento Evita.



A media cuadra, en la intersección de Mitre y Leguizamón, el Frente de Izquierda y las organizaciones nucleadas en torno al Polo Obrero plantearon sus diferencias tanto con el gobierno nacional, el DNU que se pretende que tenga trámite legislativo express, y -lo que consideraron- la lentitud la CGT y CTA para convocar a un paro nacional activo con la inmediatez que exige el actual contexto. "Denunciamos en las calles el DNU de Javier Milei porque representa un peligro para los trabajadores y la democracia de nuestro pueblo", proclamó ayer un dirigente que tomó la palabra en nombre de la Coordinadora para el Cambio Social.

Recordó que el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, "amenaza con responder con persecución y represión la protesta social contra el ajuste y el DNU". Agregó que de ese modo, el gobierno nacional "busca destruir el derecho de huelga y de asociación sindical" y con ello "la capacidad organizativa del pueblo trabajador". Insistió en que el movimiento sindical argentino debe organizar la resistencia y la unión, y exigió a las centrales de trabajadores "el llamado urgente a un paro nacional activo".



Última ronda paritaria en enero

En la mañana de ayer, los gremios estatales de la provincia se reunieron con representantes del gobierno salteño para discutir las actualizaciones que corresponden al salario de diciembre de 2023.

"Comenzó la mesa de educación", aclaró Gustavo Soto, secretario general de UPCN Seccional Salta. "Tuvimos algunas idas y vueltas" dijo sobre las discusiones en torno a la primera propuesta que acercó la patronal. Adelantó que pasaron "a un cuarto intermedio para la semana que viene". "Acompañaremos de acuerdo a las necesidades del trabajador", añadió.

La última ronda de negociación para actualizar los salarios que corresponden a diciembre para los estatales de la provincia es clave, porque se transformará en un indicador para futuras negociaciones salariales en 2024. Este diario le consultó a Soto sobre las expectativas que manejan los gremios nucleados en el Frente Gremial Salteño. "Hoy es muy difícil todo. La situación del país es difícil. La patria entera está en peligro", respondió. "Esto es una dictadura no una democracia, no puede licuar los salarios con la inflación. No lo vamos a permitir", agregó en alusión a la política de ajuste del gobierno nacional. Sobre la administración provincial dijo que el gobernador "se comprometió, quiero creer en su palabra, a que los sueldos le van a ganar a la inflación este año". Sobre el futuro de las negociaciones salariales para 2024, Soto se sinceró: "con dolor lo digo ¡feliz 2025! porque el 2024 va a ser una porquería".



Durante la tarde de ayer, la Agremiación Judicial de Salta anunció que se encuentra en estado de alerta y movilización después de la reunión con el gobierno provincial. En un comunicado, el gremio indicó que el gobierno les informó que "que en estos momentos no (pueden) avanzar en acordar aumentos salariales", porque "continúan esperando mayores definiciones por parte del poder Ejecutivo Nacional". El gremio consideró en las respuestas del gobierno provincial "queda de manifiesto el incumplimiento a los compromisos asumidos por el Ejecutivo". Consideraron "gravoso" concluir el año sin modificación de sus salarios porque, de seguir así, la base para negociar salarios en 2024 será octubre de 2023.



La patria no se vende

Entre la ciudadanía que se movilizó ayer, se destacó la presencia de la diputada nacional mandato cumplido Verónica Caliva. La ex legisladora fue crítica al ser consultada por el posicionamiento de diputados salteños que actualmente integran el bloque Innovación Federal en el Congreso nacional: Pablo Outes, Pamela Caletti y Yolanda Vega. "El movimiento obrero y el pueblo argentino necesitan que los legisladores salteños respondan al mandato popular que les dimos, que no es otra cosa que estar en Unión por la Patria defendiendo los intereses del pueblo argentino", afirmó.

Caliva consideró "un error haber roto la unidad del bloque mayoritario (UxP) porque no les da fuerza y debilita a la provincia". Los exhortó a "que voten en contra de este decreto inconstitucional, ilegal e ilegítimo". En caso contrario, dijo, no solo "van a traicionar al electorado sino que van a incurrir en la traición a la patria".



Salta/12 le consultó sobre la mención en el DNU a Elon Musk y el interés sobre el litio argentino y, particularmente, en el área de las provincias que integran el Triángulo del Litio. "Estamos totalmente en contra de tamaña entrega de los recursos naturales", ssotuvo. Calificó como "una desfachatez" la mención directa del empresario norteamericano. "El litio es de Salta y fundamentalmente de sus habitantes, de las y los salteños, no de (Flavia) Royón (la recientemente confirmada secretaria de Minería de Nación), tampoco de Sáenz", aseguró.