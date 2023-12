En la marcha a Tribunales contra la Ley Ómnibus que busca impulsar Javier Milei, Martín Brunas, secretario de prensa de Unidad Popular y miembro de la CTA Autónoma, fue detenido por el delito –aún no tipificado– de filmar a la policía.



Según su abogada, Paula Quinteros, esta detención fue "ilegal". Así lo explicó en diálogo con el móvil de AM750: "A Martín lo detienen ilegalmente y le imputan el delito de resistencia a la autoridad, que es el art. 239 del Código Penal y, a partir de la detención se fijó para hoy a la mañana la audiencia que estableció la fiscalía para la imputación del hecho y recibir la declaración indagatoria".

"Como corresponde, Martín se negó a declarar y se dispuso la libertad con medidas restrictivas, como que no puede salir del país sin una autorización previa y, con su presentación, todos los meses ir a firmar ante la fiscalía", sostuvo.



En el mismo sentido, Martín Brunas recordó el momento de su detención, este miércoles por la tarde: "Yo estaba filmando en el mismo lugar que estaba toda la prensa. Los que estaban cortando la calle eran los mismos policías. Cuando vi que pasó un delivery y lo agarró la policía, que lo vimos todos, me acerqué efectivamente al delivery porque le estaban pegando a un trabajador, ahí me agarró la policía, me empujó y me detuvieron ferozmente".



"Me golpearon en la detención, me dejaron esposado en el carro como dos horas. Durante la detención me decían frases de índole ideológico como 'la próxima vez que vengas a cubrir una marcha en contra del presidente, lo vas a pensar dos veces’. En el camión me dijeron ‘vos tenés que aprender que ganamos nosotros’. Son cosas que van más allá del apremio policial. Había una saña ideológica en lo que estaban haciendo", contó.

Por último, la abogada defensora expresó: "Esto no se limita a una imputación por error penal. El Poder Judicial en particular, por la Fiscalía que intervino, lo que hace es ser connivente y convalidar un modelo represivo que va a necesitar para las medidas económicas que aplicaron en el país y para que la gente no se anime a repelerlas como corresponde y a atemorizar a la población. En este caso Martín es un militante, pero otros detenidos no lo eran".

"Esto no es una simple modificación de derechos y ni siquiera es un tema de un modelo económico, esto es un cambio de régimen, vienen a arrasar con la Argentina y como saben que no va a pasar, porque la gente va a estar hambreada y porque este es un país en el que vivimos 47 millones de argentinos, para que eso pueda consolidarse y llevarse a cabo el sistema represivo va a tener que acompañar y que les garantice eso", concluyó.

(Con información de Emanuel Herrera para AM750).