El cosecretario general de la CGT Héctor Daer criticó hoy a Federico Sturzenegger por ser un "reaccionario que sueña con un país de esclavos" y lo acusó de cruzar "todos los límites" luego de que el expresidente del Banco Central durante el macrismo dijera que la histórica central sindical "negoció" con dictaduras.



"Cruzaste todo los límites, los militares vinieron a mi casa secuestraron a mi hermano que aún tiene las marcas de la tortura", respondió Daer en su cuenta de X a la columna de opinión que escribió Sturzenegger y publicó este domingo.



Allí el sindicalista acusó al exfuncionario macrista: "Los pactos de los que hablás no son otra cosa que la invención de los reaccionarios como vos que sueñan con un país de esclavos sometido a la fuerza del Capital".

Daer se refirió de ese modo al secuestro de su hermano Rodolfo,líder de la CGT en los '90 durante la presidencia de Carlos Menem. Rodolfo Daer reveló que en la dictadura fue torturado durante más de tres días en el Departamento Central de Policía. En una entrevista con Página 12 años atrás, Rodolfo Daer recordó: "Yo vivía en Lugano 1 y 2. Me subieron al Falcon, me hacen agachar, me tapan los ojos con un trapo que me atan con alambres. Me llevaron al Departamento Central de Policía. Me picanearon los pies, las axilas, los testículos. Me pintaban los labios con lo que traía en la cartera Elsa, mi novia. Me decían: ‘Hablá porque tu novia ya habló’, y a ella le decían que hable diciéndole que yo había hablado. Te tiraban agua encima para que la picana duela más. Te tapaban la boca".

En la nota titulada "La revolución de la libertad", Sturzenegger defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que él mismo escribió a pedido del presidente Milei y consideró que quienes cuestionan las propuestas del DNU lo hacen porque "solo la necesidad de eludir el debate puede motivar a la CGT, que negoció sin remilgos con dictaduras, a marchar a la Corte Suprema por una supuesta violación de la legalidad de un instrumento constitucional”.



En respuesta, Daer lo acusó directamente: "Vos a la dictadura la conociste por los diarios, en ese momento jugabas a las figuritas", y desafió a Sturzenegger: "Si tenés valor, rectificá tus palabras".