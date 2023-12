El cotitular de la CGT y secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de Sanidad, Héctor Daer, criticó el DNU de Javier Milei y Federico Sturzenegger y habló de las modificaciones a la legislación laboral.

"El tema es el cambio de filosofía que destruye absolutamente la primacía que tiene la legislación laboral en las relaciones contractuales de trabajo", subrayó Daer en diálogo con AM750.



Tres días después del anuncio del Presidente, continúan las repercusiones y cuestionamientos desde distintos sectores al decreto 70/2023 que modifica puntos sensibles de la legislación argentina.

En ese marco, la CGT anunció que el próximo miércoles marchará a Tribunales junto a la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y otras agrupaciones gremiales para pedirle a la Justicia que declare la inconstitucionalidad. Además, la central sindical convocó al comité central confederal para definir el plan de lucha que llevará adelante: "No hay duda de que el accionar de la CGT va a endurecerse", declaró Daer este sábado.

El titular del gremio de Sanidad criticó duramente el colosal decreto del Presidente, reveló que el sector no tiene diálogo con el Ejecutivo porque "no hay intelocutores" y lanzó una advertencia sobre la manifestación de la próxima semana.

"Lo que no tiene que hacer el Gobierno es provocar. Nosotros no estamos para confrontar con los gendarmes que ganan 200 lucas por mes", ironizó en diálogo con Toma y daca.

En esa línea, se refirió a las declaraciones de Federico Sturzenegger, autor intelectual del DNU, quien, en una entrevista televisiva, se preguntó por qué la central obrera no marchó durante el gobierno de Alberto Fernández.

“Sturzenegger no puede comparar un estado de emergencia sanitario con esto. Metieron un capítulo laboral importantísimo y no declararon la emergencia laboral porque no lo pueden hacer debido a la tasa de ocupación que tiene nuestro país”, le respondió el gremialista y señaló que el expresidente del BCRA de Macri "reconoció que no hay necesidad ni urgencia y que el DNU es sólo un mensaje" .



Sobre este punto, Daer le reclamó a Milei que debata los temas "de cara a la sociedad" y aseguró que en el decreto "hay párrafos en los que el Presidente se autoriza a él mismo a realizar determinadas cosas, entre ellas, a regalar Aerolíneas".

Consulado por el tratamiento en el Congreso, el cotitular de la CGT aseguró que "no se imagina" a ningún diputado peronista votando a favor y sostuvo que la iniciativa "no corre" en el Congreso.

“Es inconstitucional por la dimensión de las modificaciones que tiene y después porque no fueron a buscar solamente cambios, fueron demostrar que están dispuestos a hacer lo que quieran”, concluyó.