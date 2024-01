Jennifer Hermoso ha ratificado en la Audiencia Nacional su versión sobre el beso no consentido que le dio Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la entrega de trofeos tras ganar el Mundial de Fútbol femenino en Sidney (Australia). Según han informado desde la Audiencia Nacional, Hermoso ha repetido ante el juez que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido.

"Posteriormente a este hecho, la situación vivida por la víctima, tanto el vuelo de vuelta a España como en su estancia en Ibiza, por parte de los investigados fue de atosigamiento constante", reportaron desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde este martes por la mañana declaró la futbolista. Hermoso ha asegurado que sufrió presiones que alteraron su vida normal, "produciéndole una situación de desasosiego y tristeza".

Hermoso ya había denunciado estos hechos ante la Fiscalía el pasado mes de septiembre, lo que propició que el Ministerio Fiscal se querellase contra Rubiales al entender que pudo incurrir en un delito de agresión sexual al besar sin su consentimiento a la futbolista. La secuencia fue retransmitida en directo por televisión: Rubiales dio un beso en la boca a la futbolista, mientras le sujetaba la cabeza.

Además, la Fiscalía también apreció un posible delito de coacciones hacia ella y su entorno para que defendiesen públicamente a Rubiales. Un delito por el que también están investigados en la Audiencia Nacional el exseleccionador Jorge Vilda, el director de la selección masculina, Albert Luque, y el director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera. Todos niegan las presiones.



Casi una decena de testigos que ya han declarado ante el juez, entre los que están otras futbolistas de la selección, respaldan la versión de Hermoso, que con su declaración de este martes cierra las diligencias del 'caso Rubiales'.

En su primera declaración ante la Fiscalía, la futbolista ya fue rotunda en su versión: "Claramente me sentí no respetada. En ese momento no se me respetó ni como jugadora ni como persona, estaba viviendo algo que era histórico". Según su relato, se abrazó con Rubiales y afirmó: "La que hemos liado". Después, el expresidente de la RFEF pegó un brinco sobre ella y le comentó "este Mundial lo hemos ganado gracias a ti". "Lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras", recordó entonces Hermoso.