El 46 por ciento de las familias de clase media evalúa no irse de vacaciones durante el verano y un 17 por ciento respondió que no sabe qué hará, mientras que el dentro del 37 por ciento que sí se tomará vacaciones, la mayor parte (25 por ciento) viajará dentro de la Argentina, un 10 por ciento se irá al exterior y el 2 por ciento restante hará viajes fuera y dentro del país. En el segmento de ingresos medio bajo la cifra de los que no se tomarán vacaciones trepa al 60 por ciento. Los datos surgen de una encuesta elaborada por D’Alessio IROL.

Cuando se les pregunta a los consultados de qué dependerá si vacacionan o no, el 40 por ciento respondió que dependerá de cómo vea el panorama económico, el 22 por ciento de cuánto cueste y un 19 por ciento aseguró que la decisión está vinculada con motivaciones personales.

El panorama económico es más importante por los sub 30 y quienes tienen entre 45 y 54 años. El costo tiene más peso entre los menores de 44 años – 27 por ciento- y disminuye en los mayores de los 45 años- 18 por ciento -.

Entre los que tienen previsto vacacionar dentro del país, el 35 por ciento dijo que lo hará en la costa, el 33 por ciento en el sur (Bariloche, San Martín de los Andes y Calafate) y un 28 por ciento a las Sierras (Córdoba y San Luis). No obstante, entre los sub 34 años el 60 por ciento prefiere ir al sur, mientras que entre los mayores la opción que predomina es la costa atlántica.

Entre los que viajan al exterior, Europa encabeza el ranking con el 31 por ciento y en segundo lugar aparece Brasil con el 21 por ciento, aunque la primera opción presentada en la encuesta es un continente entero y la segunda solo un país. D’Alessio IROL informó también que Chile y México se posicionan como dos opciones menores, cada una con el 14 por ciento, mientras que Estados Unidos surge como destino para el 7 por ciento, especialmente entre adultos mayores de 45 años.

Por último, el informe destaca que el plazo de las vacaciones se acortó respecto de otras temporadas. “Para la mayor parte no superarán los 10 días. Solo un tercio piensa que se tomará más de 15 días”, se destaca para luego aclarar que los mayores de 40 años son los que tendrán las vacaciones más prolongadas.