El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a dos audiencias públicas para analizar las propuestas de las concesionarias del servicio de distribución del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para "obtener una adecuación transitoria en la tarifa" y, en el mismo sentido, escuchar las posturas de las empresas encargadas del servicio de transporte de energía eléctrica en todo el país.



Las convocatorias se formalizaron por medio de las resoluciones 2/2023 y 3/2023, ambas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, en atención a "la evolución que tuvieron los índices de precios" y "garantizar la sostenibilidad del servicio público" de distribución y de transporte "con los estándares de calidad requeridos".

La primera de las audiencias será el viernes 26 de enero a las 8:30 y en ella se escucharán las propuestas de readecuación tarifaria de Edenor y Edesur, en tanto el lunes 29, a la misma hora, se evaluarán las propuestas de las transportistas Transener, Transba, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Cómo participar

Ambas audiencias se realizarán en modalidad virtual y su desarrollo se trasmitirá en simultáneo a través de una plataforma de streaming, que será informada en la página web del ENRE dos horas antes del inicio de las exposiciones.

Los interesados en exponer en las audiencias deberán inscribirse en la misma página entre la hora cero del lunes 8 de enero y las 23:59 del martes 23, mientras que quienes quieran consultar los expedientes podrán hacerlo a partir del lunes 8 en el apartado “Documentación oficial”.



En ese mismo apartado se publicarán los respectivos órdenes de exposición: el miércoles 24 el de la audiencia para las distribuidoras del AMBA y el sábado 27 para las transportadoras.

Se admite un solo representante por persona jurídica y la duración máxima de su exposición será de 10 minutos, el doble que el habilitado para las personas físicas.

La meta, los subsidios

Las audiencias se llevarán a cabo en un contexto marcado por la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de reducir los subsidios, que en el caso de la energía – electricidad y gas- representan casi las dos terceras partes de las transferencias del Estado nacional a sectores económicos.

El Gobierno planea una corrección paulatina de los subsidios a la energía y al transporte público de pasajeros que demandará tres años, en los que se aplicará una reducción equivalente a dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI) con un "cambio de enfoque" que atenderá la demanda en vez de la oferta, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.



"Los subsidios hoy, tanto de energía como de transporte, son dos puntos del producto bruto", dijo Caputo en declaraciones al canal de cable La Nación+, en las que también aclaró que ese porcentaje es equivalente a US$ 10.000 millones.



El titular del Palacio de Hacienda explicó que esa corrección será gradual "a razón, aproximadamente, de un tercio por año" de ese total de 2 puntos del producto, en un proceso que se extendería hasta diciembre de 2026.



"Entonces, hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales 0,5 es de energía y 0,2 es de transporte", añadió, en lo que representaría, tomando los valores que el propio ministro expuso, un recorte de subsidios de cerca de US$ 2.500 millones anuales en energía (incluyendo electricidad y gas natural) y US$ 1.000 millones en transporte.

El "cambio de enfoque" anunciado por Caputo apunta a dejar de concentrar los subsidios en las empresas prestadoras de los servicios y dárselos a los usuarios, a los efectos de poder diferenciarlos según su capacidad económica.

Segmentación

En parte, ese cambio de paradigma comenzó a diseñarse a mediados del año pasado con la segmentación tarifaria del sector eléctrico, al establecer que los usuarios del Nivel 3 (consumos medios) tienen valores subsidiados hasta una demanda mensual de 400 kwh, pero que pagan la tarifa plena por los consumos que excedan ese tope.El grueso de los subsidios a sectores económicos se concentra en el sector energético y, dentro de él, las mayores transferencias se derivan a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que distribuye las asistencias entre las compañías generadoras de energía eléctrica.