El 46 por ciento de las familias de clase media evalúa no irse de vacaciones durante el verano y un 17 por ciento respondió que no sabe qué hará, mientras que el dentro del 37 por ciento que sí se tomará vacaciones, la mayor parte (25 por ciento) viajará dentro de la Argentina, un 10 por ciento se irá al exterior y el 2 por ciento restante hará viajes fuera y dentro del país. En el segmento de ingresos medio bajo la cifra de los que no se tomarán vacaciones trepa al 60 por ciento. Los datos surgen de una encuesta elaborada por D’Alessio IROL.

La mitad de las familias de clase media no se iría de vacaciones