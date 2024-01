El secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, criticó con vehemencia al Gobierno por el paquete de reformas económicas, políticas y civiles impulsadas por Javier Milei y aseguró que tanto el DNU como la ley ómnibus “no están encontrando el apoyo que el gobierno esperaba”. Además, llamó al peronismo a unirse para ser una alternativa y pidió un “cambio de etapa política” al interior de la fuerza.



En declaraciones a la radio AM750, Baradel afirmó que el rechazo al megaDNU no sólo proviene del 45 por ciento que no votó a Milei en las elecciones, “sino también de sectores que no forman parte de Unión por la Patria”. “Hay una diversidad importante rechazando por la forma y por el contenido”, sintetizó el sindicalista, que además celebró el fallo de la justicia del Trabajo, que frenó el capítulo de reforma laboral que incluía el mega decreto que entró en vigencia una semana atrás.

“Hay capítulos del megaDNU que tienen nombre y apellido. Quieren parcelar la Argentina y entregar los recursos, definitivamente. Celebramos la decisión de la Justicia laboral, hay uqe ponerle atención a otros temas, como lo que ocurre con el medio ambiente”, indicó, en relación a la regresión en materia de derechos ambientales, como la reforma de la ley de Tierras o los proyectos que habilitan la extranjerización y producción extractivista en glaciares y bosques.



“Axel Kicillof es uno de los lideres del rechazo al megaDNU", dijo Baradel al destacar la figura del gobernador bonaerense, y pidió “ser capaces de sumar a todos los sectores para ponerle un freno” a las medidas impulsadas por Milei.



Además, Baradel remarcó que “la corrida de precios impacto en una inflación que ya era alta”, aunque aclaró que “con la devaluación, los precios se dispararon y por el desorden económico no se sabe cuánto valen las cosas".

El rearmado del peronismo

Baradel pidió que el peronismo pueda ordenarse para convertirse en una alternativa al gobierno de la ultraderecha. “Javier Milei perdió las elecciones, sólo ganó el balotaje. En las Generales, la fuerza más votada fue UxP. Hay una representación que la ciudadanía le dio en el Congreso (a Milei) y que implica la búsqueda de consensos, no puede pasar por arriba de todo el mundo”, reclamó el sindicalista.

En este sentido, aseguró que el peronismo debe convocar al congreso partidario para “dar una discusión profunda de cuál será el papel que jugará y llevará adelante” la fuerza. “En la provincia de Buenos Aires ya han habido reuniones con intendentes, ese tiene que ser el camino del PJ. Todos los partidos de UxP tienen que estar al frente de las demandas populares. Si no, la política queda por un lado y los trabajadores por el otro”, lamentó.



Por eso, pidió “un cambio de etapa política” para pensar adelante en una nueva “estrategia electoral y programa político”. “Si no, no hay discusiones, nos dejan afuera y cuando hay que defender los derechos los primeros que estamos al frente somos los trabajadores. Tenemos que discutir”, reclamó.

