El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz señaló este jueves que debe haber más comisiones para discutir la Ley Ómnibus en temas como Educación y Salud, al tiempo que expresó estar "de acuerdo en algunos puntos" con el mega proyecto que envió Javier Milei al Congreso.

En diálogo con AM750, Tetaz sostuvo que "es complejo discutir una Ley Ómnibus que tiene tantos temas cuando cae en una comisión y esta puede opinar de todos los temas".

Para el diputado, "esto es un problema", porque si la Ley Ómnibus tiene una reforma en educación, "entonces debería ir a la comisión de Educación, que no está convocada, aunque eso abriría la puerta para que la comisión de Educación opinara sobre las retenciones del agro".

"Hay un problema en la conformación de la Ley Ómnibus desde el punto de vista del tratamiento que quizás amerite que las comisiones trabajen en plenarios, lo cual sería más abarcativo", remarcó el legislador radical, y enfatizó que "no se puede discutir un proyecto de esta magnitud solo en cinco comisiones".



Asimismo, expresó que, "si hay voluntad política", esta Ley Ómnibus "debería discutirse con celeridad". Sin embargo, insistió en "que no hay que menospreciar el rol de las otras comisiones que deberían opinar sobre el tema, aunque demore un poco más".

"Probablemente se termine con una ley votada en general"

En tanto, el diputado nacional señaló que hay puntos de las Ley Ómnibus en los que "está de acuerdo y otros no". En esa línea, dijo que apoya "todas las desregulaciones que plantea el proyecto de ley, por ejemplo en lo que respecta a registros automotores y las que tienen que ver con la competencia en las licencias de pesca".

"Después hay otras que no, como el aumento de impuestos. No estaba de acuerdo con el kirchnerismo, ahora tampoco, no voy a cambiar de opinión. Además hay una estafa al electorado porque el propio Milei dijo que se cortaba un brazo antes de subir un impuesto, y ya tiene como ocho brazos menos. No estamos de acuerdo con los impuestos a las exportaciones, porque generan subdesarrollo, pobreza y salarios bajos", dijo.

"Y tampoco estamos de acuerdo con que haya facultades extraordinarias para el presidente que reemplace las funciones legislativas del Congreso", agregó.

"Probablemente se termine con una ley votada en general, que es la herramienta que quiere el presidente, pero con artículos en la votación particular que no alcancen a la mayoría necesaria para ser aprobado", aclaró.

Por último, indicó que el debate interno en la UCR acerca de la Ley Ómnibus "no está cerrado", no obstante "lo que sí está cerrado es la voluntad de darle la herramienta de gobernabilidad al presidente".