Cuando parecía que Ever Banega tenía todo resuelto para regresar a Boca, su llegada a Newell's se convirtió en una posibilidad muy concreta en las últimas horas. El mediocampista, que acaba de desligarse de Al-Shabab de Arabia Saudita, estaría a un paso de firmar contrato con la Lepra. Al menos así lo dio a entender ayer el presidente Ignacio Astore en una entrevista con una radio uruguaya: “Tiene grandes posibilidades". En caso de concretarse, el jugador de 35 años tendrá su segunda etapa en el club de sus amores, después de su primer desembarco en 2014.

La intención de Ever Banega de pegar la vuelta al fútbol argentino estaba clara desde que se conoció su intención de rescindir su contrato con el Al-Shabab de Arabia Saudita, a pesar de que le quedaban seis meses más de vínculo con el club árabe, hasta junio de 2024. El primer club en mostrar su interés para repatriar al volante de nivel internacional fue Boca. Si bien en las últimas horas trascendió que el nuevo DT Xeneize, Diego Martínez, no lo tendría entre las prioridades, el propio presidente del club, Juan Román Riquelme, lo llamó para que se ponga nuevamente la casaca auriazul.

Sin embargo, la Lepra se metió en el medio e hizo su intento por el jugador apelando al corazón y su sentido de pertenencia con el club del cual es hincha. A pesar de que inicialmente Newell's corría con desventaja, declaraciones periodísticas del presidente rojinegro, Ignacio Astore, dejaron entrever que el jugador está muy cerca de concretar el retorno. “Tiene grandes posibilidades, sí”, fue la contundente respuesta del dirigente leproso en el programa radial uruguayo Carve Deportiva, cuando le consultaron si Banega tiene chances de volver al club rojinegro.

Al mismo tiempo, durante la entrevista Astore había dado una respuesta previa en la que habría aludido a Ever antes de que se lo mencionaran: “Ya estamos incorporando, no puedo decir el nombre porque todavía no se firmó el contrato. Ya están los abogados redactando el contrato, pero ya se está incorporando un jugador que para nosotros es muy importante como referente de la institución”. Además, el presidente de Newell's reconoció que durante la despedida de Maxi Rodríguez a mediados del año pasado ya había tentado al volante para que retornara al Parque Independencia.

Vale recordar que Banega ya tuvo un paso por Newell’s a inicios de 2014. Sin rodaje en Valencia de España, el mediocampista buscó tener ritmo y partidos antes del Mundial de Brasil, a pesar de que finalmente Alejandro Sabella no lo convocó para la Copa del Mundo de ese año. En la Lepra jugó 20 partidos (entre campeonato y Copa Libertadores), convirtió un gol contra Tigre y tuvo dos entrenadores: Alfredo Berti (14 partidos) y Ricardo Lunari (6).