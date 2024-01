Tras su estreno mundial en las salas de cine en diciembre, La sociedad de la nieve, la película que dirigió el español Juan Antonio Bayona (de El orfanato, Jurassic World: El reino Caído, y Lo imposible) y que compite por estar entre las nominadas a los Oscar, ya se encuentra disponible en Netflix.

El largometraje de casi tres horas de duración centra su relato en la odisea que atravesaron los jóvenes integrantes de un equipo de rugby uruguayo cuando el avión en el que viajaban hacia Chile se estrelló en la Cordillera andina en 1972.

El título y la historia de la película, que provienen del libro homónimo del uruguayo Pablo Vierci, quien recoge los testimonios de los supervivientes del hecho conocido como "la tragedia" o "el milagro" de los Andes -luego de 72 días en la montaña, fueron rescatados con vida 16 de los 45 pasajeros que iban a bordo del avión-.



"La Sociedad de la Nieve". Imagen: prensa Netflix.

El filme, que se encuentra entre los contenidos recomendados de la plataforma de streaming desde este jueves, fue galardonado con el premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián y en el Festival de Cine de Mill Valley. Además, la película fue seleccionada para representar a España en los Premios Oscar 2024.

Se trata de uno de los contenidos más esperados de la temporada, dada su impactante historia, aunque esta vez, contada desde una mirada más "autóctona" y con detalles nunca vistos anteriormente.

Cabe recordar que esta es la tercera película que narra la tragedia de los Andes: la primera fue Supervivientes de los Andes (1976), de origen mexicano, basada en el libro Survive!, de Clay Blair Jr.; mientras que la segunda fue Alive! (1993), de Frank Marshall, que tomó como referencia el best seller ¡Viven!, de Piers Paul Read.

Sobre encarnar la tragedia

Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes de este acontecimiento, contó en numerosas oportunidades cómo hizo para enfrentar temperaturas bajo cero y dos avalanchas, y para escalar los Andes y comer carne humana para resistir al terrible accidente aéreo que marcó su vida a los 19 años.

En diálogo con AFP, indicó cómo fue el camino desde el libro hacia la película, cuáles fueron los objetivos, y cómo se logró retratar los detalles de la trágica experiencia que habían quedado excluidos en otras versiones fílmicas.



¡Viven!, la segunda película realizada sobre este hecho, es hablada en inglés y protagonizada por Ethan Hawke y Josh Hamilton. Para Bayona, al relato le hacía falta "algo". En particular, quería que fuera contado "en su lengua natal" y "darle a aquellos que no habían vuelto (de la cordillera) la posibilidad de expresarse", según apuntó Canessa a AFP. "Y es ahí donde encontramos el giro que le dio sentido a esa película", indicó.

El pasajero Numa Turcatti, interpretado por Enzo Vogrincic, es el hilo conductor de La sociedad de la nieve. Según describió el actor a la agencia de noticias, para retratar el impacto de la cordillera, los actores aumentaron y perdieron peso, y pasaron horas sumergidos en la nieve.

"La Sociedad de la Nieve". Imagen: prensa Netflix.

"Esta historia parecería que no hay manera de contarla si no pasa uno un poco por el sufrimiento", señaló. El actor, que padeció hambre y frío constante durante la filmación e incluso grabó escenas con fiebre, describió como "tortura" el rodaje de las avalanchas. No obstante, afirmó estar agradecido por estas condiciones, porque le facilitó la actuación y "la conexión con lo real, que te conmueve mucho".

Para Canessa, "todas esas características hacen que sea una película prácticamente científica, con el experimento de los pobres actores, que los hicieron pasar las mismas penurias que nosotros".

Pero remarcó: "Con la ventaja que al fin del día se iban. Era un trabajo, lo nuestro era una manera de vivir".

Además, destacó que la película de Bayona "es una versión súper light de lo que pasó en la cordillera. Lo pasamos mucho peor. Si yo tengo una película de cómo lo pasamos nosotros, la gente se para y se va del cine", expresó, seguido de una carcajada.

Canessa reflexionó en que "todos tenemos nuestra cordillera", y afirmó que "hay mucha gente que está trepando la montaña ahora. Hay que decirle que no se desanimen, que sigan adelante".

