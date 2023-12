Con el cierre del año 2023, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció la lista de prenominados a los Premios Oscar en 10 categorías, dejando a Argentina fuera de la competencia por Mejor Película Internacional. A pesar de la destacada participación del país este año con "Argentina, 1985", el film nominado para representar al país en 2024, "Los Delincuentes", no logró ubicarse entre las 13 preseleccionadas.

La Academia reveló la lista de prenominados a los premios más famosos del cine mundial. Entre las primeras finalistas para el Oscar Internacional están: The Taste of Things, de Francia; Hojas de otoño, de Finlandia; The Zone of Interest, del Reino Unido; Perfect Days, de Japón, La sociedad de la nieve, de España; The Promised Land, de Dinamarca; Godland, de Islandia; Io Capitano, de Italia; Four Daughters, de Túnez, 20 Days in Mariupol, de Ucrania; Amerikatsi, de Armenia; The Monk and the Gun, de Bután y The Mother of All Lies de Marruecos.

La votación para las nominaciones finales se llevará a cabo del 11 al 16 de enero, con el anuncio oficial de los nominados el 23 de enero. La votación final está programada del 22 al 27 de febrero, culminando con la 96ª entrega de los Premios de la Academia el 10 de marzo.



La noticia generó decepción en la industria cinematográfica local, especialmente después del éxito de "Argentina, 1985", que fue finalista en la ceremonia del año pasado.



A pesar de quedar excluida de la competencia, "Los Delincuentes" tuvo una presentación exitosa en el Festival de Cine de Cannes 2023, obteniendo el respaldo de la crítica y participando en otros prestigiosos festivales internacionales en Toronto, Nueva York y San Sebastián.

El filme dirigido por Rodrigo Moreno, sigue la historia de Morán, un empleado bancario en Buenos Aires que ideó un arriesgado plan para asegurarse una jubilación tranquila. Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado, y es en ese momento donde la trama se centra en la exploración de las consecuencias de sus acciones.

