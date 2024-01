La tierra tiembla. El comienzo de Echo (desde este martes estará disponible por Star+ y Disney+) deja en claro que el sacudón proviene de las raíces de nuestro mundo. Algo extraño para lo que suelen ser los contenidos superheroicos de Marvel generosos de postales fantásticas, extraterrenales y habilidades imposibles. Esta vez la sangre, el barro seco y la muerte vienen de las entrañas. En definitiva, el universo cinematográfico más exitoso del siglo XXI tiene su puntapié en este 2024 con una producción de cinco episodios, hábilmente promocionada como orientada para adultos. Estrictamente se trata una entrega derivada de Hawkeye, aunque se siente más afín al hándicap estoico y brutal que impusiera Daredevil (considerada por unanimidad como la mejor serie de la factoría de Stan Lee). Y sí, no solo reaparece Wilson Fisk/Kingpin como antagonista, sino el mismísimo diablo rojo de Hell’s Kitchen. Y, claro está, la historia de la mujer a la que la serie le debe su nombre.

La última bisagra en la vida de Echo (Alaqua Cox) fue dispararle al supervillano más corpulento e irascible de Nueva York (Vincent D'Onofrio). ¿El motivo? Haber descubierto que éste, su tío putativo y responsable de su enseñanza en el sicariato, era el responsable del asesinato de su padre. No se sabe si el dueño del emporio criminal de la Gran Manzana está vivo o muerto, lo seguro es que sus secuaces andan tras los pasos de la protagonista. Así es como se cuenta el pasado de esa niña sorda amputada de una pierna en su infancia, su desarrollo como hitgirl y el reencuentro con su pueblo nativo en Oklahoma. La trama, entonces, desarrolla el viaje íntimo de esta chica ruda con varias cicatrices y traumas por sanar. “El objetivo era que se sintiera real y áspero, que te agarrara de ahí. Es poderoso porque no solo estamos contando los orígenes de Maya López sino de toda la nación Choctaw”, le dice a Página/12 Richie Palmer, uno de los productores ejecutivos de la inminente ficción marvelita.

-Stan Lee dijo una vez que el mayor superpoder es la suerte. ¿Cómo es plantear una serie en la que su protagonista está en las antípodas de esa máxima?

Richie Palmer: -Pero tiene la determinación, ¿no? Ella diría que nunca tuvo nada de fortuna y que tuvo que pelear para conseguir lo que es. Paradójicamente, esas son enseñanzas propias de Kingpin. “Si querés algo, tómalo”. “Nunca confíes en los demás, sino en tu fuerza”. Por un tiempo le funcionó, pero ahora está en una situación diferente y complicada. Debe volver a su hogar y lidiar con cosas que nunca había pensado. Es la primera vez que tiene la posibilidad para decidir cómo ir hacia adelante. Así que es muy excitante contar su viaje en este momento tan particular.

-Al personaje se lo conoció en Hawkeye, sin embargo, está mucho más conectada con Daredevil. ¿Por qué esa elección?

R.P.: -Queremos honrar de donde viene Maya, sea en los cómics o las series. Y Daredevil, que es de la era de Marvel en Netflix, tiene tantísimos fans por motivos muy específicos. Creo que Maya no es alguien que tenga miedo de vivir en nuestro mundo. Salió de Hawkeye, pero la volvimos más oscura, violenta y rugosa.

-El hecho de que Maya/Echo tenga dos discapacidades es utilizado en favor de la propuesta visual de la serie. ¿Cómo fue ese desafío?

R.P.: -Como es sabido Alaqua es sorda y usa una prótesis en su pierna. Hizo todas las escenas de luchas con la pierna ortopédica, lo cual es increíble. No solo que pudiera hacer las escenas de riesgo por sí sola, sino que fuera tan creíble y poderosa al hacerlo. Es parte de ella y del personaje. La prótesis está presente todo el tiempo. Es fundamental en su viaje emocional, lo cual es bastante cruel y sutil, en cierto sentido. Fue algo lindo poder hacerlo con Alaqua, resultó una gran compañera y nos ayudó mucho para que pudiéramos contar esto de una manera auténtica.

Programados

* A poco de culminar su tercera temporada, Apple TV+ anunció la continuación de Slow Horses por dos temporadas más. Basada en una saga literaria escrita por Mick Herron y protagonizada por Gary Oldman, sigue a un grupo de espías desahuciados del MI5. Nada mal para el cascarrabias de Jackson Lamb y el resto del equipo de la Slough House.

* ¿Vuelve Mindhunter? Tras dos brillantes y oscurísimas temporadas, la serie fue cancelada en Netflix pero según uno de sus protagonistas eso podría cambar. La serie, creada por David Fincher, se retrotrajo a finales de los ‘70 cuando se produjo un cambio de paradigma en la criminología y desde el FBI entrevistaron a asesinos seriales apresados para analizar sus pensamientos y motivaciones. Según el actor Holt McCallany no todo está perdido. “He oído que David (Fincher) ha pensado en traerla de vuelta. No estoy diciendo que vaya a volver. Pero lo que digo es que si vuelve, yo también volveré. Puedes dar eso por seguro, pero dependerá de lo que David quiera hacer. Han pasado varios años, así que es poco probable, pero el mero hecho de que se lo plantee es una señal esperanzadora”, dijo quien diera vida al hosco Bill Tench.

*Mañana Universal TV estrenará la tercera temporada de Family Law (22.40). La entrega canadiense sigue a un bufete de abogados donde mandan la disfuncionalidad y la discordia. “Es un drama legal con algo de procedimiento, pero en definitiva trata sobre lo complejo que puede ser el vínculo familiar”, definió la actriz Jewel Staite.

El personaje

Eli Bell de Chico come universo (Felix Cameron). Crecer es complicado, pero este adolescente rompió el molde. Su padre está desaparecido, su hermano no habla, su madre es una adicta en recuperación, su padrastro es traficante de heroína y su niñero se dedica al crimen. Salpimentar con el contexto de la Brisbane de los ’80, guerra de pandillas y aparecerá el protagonista de esta coming of age en la tierra de los canguros.