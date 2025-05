La referente de la lucha de los y las jubiladas, Nancy Yulán, relató cómo vivió en primera persona un nuevo miércoles de represión en el Congreso mientras los adultos mayores reclamaban por una jubilación digna que les permita llegar a fin de mes.



“Ayer se ensañaron. Han lastimado a muchísimos compañeros. A mí me volaron la máscara que tenía puesta. Me la sacaron de una trompada. Quedó registrado por Crónica TV, salió al aire”, lamentó en una entrevista con la AM 750.

Como parte de la violencia, aseguró, las fuerzas federales “hicieron un corralito” y los “encerraron en la plaza”. Por eso, sin vueltas, denunció: “Vamos al exterminio. Salir a protestar por nuestras jubilaciones de indigencia nos está llevando al exterminio”.

En tanto, con ironía, sobre su violencia de la que fue víctima, añadió: “Van a decir que yo le pegué al policía, son capaces de decirlo. No me volaron la nariz de casualidad. Y vengo de tres semanas de recuperación porque me tiraron una valla encima. Es despiadado".

Para Yulán, esta modalidad "genocida" también se ve con claridad con el brutal ajuste que se está llevando en el Hospital Garrahan, considerado de excelencia en todo lo que es la atención de menores.

“También en lo que está pasando en Tierra del Fuego, con los compañeros metalúrgicos en la calle. Vamos a perder una provincia. Y ni hablar del Chaco. Yo vengo del Chaco y allá están dando una lucha despiadada por salarios de indigencia”, afirmó.

“Todos esos que se sumaron a los planes siniestros de este libertricida de Milei... con este Gobierno nos estamos quedando sin país. Vamos camino a la muerte. No va a haber más jubilaciones. ¿Qué va a ser de nuestros hijos y nietos?”, lanzó, finalmente, en tono preocupado.