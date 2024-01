El Congreso de la Nación se encuentra sumido en una intensa disputa tras el retraso en la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, generando una polémica que ha escalado en medio de acusaciones y diferencias marcadas entre el oficialismo y la oposición.

Martin Menem, el riojano que preside la Cámara Baja, ha sido duramente cuestionado por la dilación en el nombramiento de esta Comisión crucial. Esto se origina en el desconocimiento de un acuerdo previo entre UxP y el PRO al asumir el nuevo Congreso, que determinaba la representación proporcional de los partidos políticos en dicha Comisión bajo el sistema d'Hont. Este acuerdo otorgaba cierta ventaja al bloque de Unión por la Patria, que posee el 40% de los diputados.

Menem ha defendido su postura citando el artículo 3 de la ley 26.122, argumentando que la conformación de la Comisión debe reflejar proporcionalmente la representación de los partidos en la Cámara, lo que en su criterio equivaldría a "tres de Unión por la Patria, dos de La Libertad Avanza, uno del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal" y que "sólo falta que Unión por la Patria nos mande sus nombres y no habrá ningún inconveniente". Esta situación ha desencadenado declaraciones, en las que la diputada Paula Penacca confronta a Menem asegurando haber presentado los nombres correspondientes a su bloque según el sistema acordado.





La disputa se agudizó con denuncias de falta de respeto a las pautas de la Cámara para designar lugares en otras comisiones, lo que ha llevado a legisladores de Unión por la Patria a acusar al oficialismo de no seguir las normativas reglamentarias. Esta situación ha generado un clima de tensión política, donde se advierte sobre posibles omisiones que podrían tener implicaciones constitucionales, según señaló la diputada porteña que considera que "claramente hay una voluntad de que el Congreso no funcione" y que no existe la voluntad del Gobierno para que se conforme la Comisión Bicameral.

La sesión del Congreso que tenía como objetivo oficializar las comisiones para tratar el paquete de leyes del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos propuesta por Javier Milei, ha sido el escenario donde se ha evidenciado la falta de acuerdo y consenso en la asignación de roles, exacerbando aún más la situación política del país.

El desacuerdo entre los partidos políticos, principalmente entre UxP y LLA, refleja una atmósfera de tensiones que, lejos de solventarse, se intensifica a medida que se acerca la necesidad de un consenso para el funcionamiento del Congreso y la toma de decisiones cruciales para el país.