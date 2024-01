El diputado nacional por Unión por la Patria y extitular de la AFIP, Carlos Castagneto, salió al cruce del Gobierno de Javier Milei, advirtió que el Ministerio de Economía pretende generar una hiperinflación y alertó que la ley ómnibus echa por tierra las conquistas y derechos obtenidos a lo largo de 40 años de democracia.



En declaraciones a la AM750, describió que el país atraviesa una “gran incertidumbre y angustia”. “Nadie sabe si va a continuar con empleo, qué va a pasar con los precios, los alquileres, las prepagas”, enumeró, al tiempo que cuestionó las declaraciones del presidente, quien este domingo afirmó “si había un 30 por ciento de inflación era para festejar”.



“El gobierno está fogoneando la inflación. Recordemos y tengamos memoria: hablaron de 15 mil por ciento anual, no existe en el mundo algo así, sería una catástrofe. Ellos están generando esta inflación para tomar las medidas que quieren tomar, para generar un hiperinflación y para que el pueblo quede sometido”, analizó el diputado.



Para Castagneto, el gobierno “crea un relato para eliminar los derechos laborales y todos los derechos de los argentinos”, pero también para avanzar sobre los recursos naturales de país. “Si vendemos todo, ¿qué país nos queda?”, se preguntó el extitular de la AFIP, que consideró que “el gobierno mira un país distinto al que se merecen los argentinos”. “Tenemos todo para vivir bien, para utilizar los recursos naturales y no estar tristes, como ocurre, y con esta angustia”, señaló.



Para Castagneto, tanto el DNU como la ley ómnibus van a contramano de la democracia. “Yo no digo que no haya cosas para mejorar en algunas leyes que quedaron desactualizadas, pero es para mejorar. Cada sector se va a ver perjudicado y no hay beneficio para la población, es todo para un grupo minúsculo de grandes fortunas que hay en la Argentina”, sintetizó.



Por último, Castagneto rechazó la moratoria y el blanqueo a quienes tienen capitales en el exterior. “Generalmente hay moratorias, lo que tiene esta en especial es que los que no pagaron el impuesto a las grandes fortunas por única vez y hoy regresen al país les quitan los intereses y las multas y pagan al valor origianl de cuando se sancionó esa ley, en 2020”. “Por otro lado, beneficia a los familaires de los funcionarios. Entonces veo que esta ley no la hizo la AFIP ni el gobierno, sino un grupo de personas que se van a ver beneficiados”, indicó.