El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Juan Marino llamó a toda la oposición a rechazar el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei, a quien acusó de tener delirios de grandeza. "Se quiere llevar puesto todo", afirmó.

En diálogo con AM750, Marino apuntó al mandatario ultraderechista y sostuvo que su "nivel de insulto y agresión es inusitado". "Me parece que expresa el nivel de desconexión de la realidad que tiene el presidente", remarcó.

"Está extraviado. Evidentemente tiene un delirio de grandeza porque se quiere llevar puesto todo. Los que lo votaron en el balotaje lo hicieron para que sea presidente, no rey", sentenció.

Y agregó: "Entonces, si hay una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de no negociar, de no dialogar, de no escuchar que lo está llevando a chocarse contra la realidad, porque la Justicia, las organizaciones sociales y cada uno desde su lugar le está poniendo límites".



"No solamente desde UxP estamos en contra del DNU y el proyecto de Ley Ómnibus, también los sectores de la oposición que se pusieron de acuerdo en la conformación de las comisiones en el Senado y en Diputados, rechazaron dar dictamen al proyecto de Boleta Única. Por eso, desde UxP convocamos a todos esos sectores a que prime la defensa de la Constitución Nacional, a que no se dejen extorsionar por un presidente con delirios de grandeza que utiliza el argumento de un supuesto 15.000% de inflación anual como un ultimátum al Congreso y a las instituciones democráticas", expresó.

"Al resto de la oposición le decimos que no podemos dejarnos avasallar por esta extorsión, tenemos tiempo hasta el 24 de enero cuando va a ser muy grande la movilización convocada por la CGT", cerró.