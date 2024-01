El excombatiente de Malvinas e ingeniero y actual vicepresidente del CECIM La Plata, Hugo Robert, apuntó contra el DNU del presidente Javier Milei y la "extranjerización" que propone del recurso de la pesca en el país, al mismo tiempo que anunciío un plan de "pesca social" que impulsan con el foco puesto en garantizar “una pesca soberana con profundo sentido social”, que propone al Estado argentino que el alimento sea para abastecer los comedores y para combatir el hambre.



En diálogo con AM750, Robert aseguró que "el pescado es el único recurso vivo que es todo del Estado por ley". "Por eso es tan importante que la ley, si la vamos a modificar, no sea para extranjerizar el recurso, sino para hacer lo que nosotros proponemos que es una pesca con sentido social", indicó.

"Lo que propone el DNU de (Javier) Milei es extranjerizar y arriar las banderas directamente, porque hoy el pescado por ley sigue siendo del Estado, es decir, de todo los argentinos. No podemos permitir la extranjerización del recurso, porque el pescado es el alimento más buscado del mundo y Argentina es el único país que pesca para exportar, y ahí está uno de los errores que venimos marcando hace años en esto de llevar el pescado a comedores", siguió.



"La política pesquera, en los últimos 70 años, fue perdiendo el rumbo que originalmente tenía que era la que tiene en todo el mundo, que es abastecer de las mejores proteínas animales que dispone el ser humano a su población. Con el descarte, solamente, la Argentina podría alimentar a ocho millones de personas, dándole de comer pescado todos los días", aseguró.

"Hasta que los argentinos no entendamos la pesca como una productora de los mejores alimentos para los argentinos y de una mano de obra muy superior a la que hoy hay, no vamos a dar el primer paso a la nación marítima que necesitamos ser para recuperar nuestra soberanía, no solo sobre las islas Malvinas, no solo sobre el Atlántico Sur, no solo sobre la Antártida, sino también toda la soberanía que nos falta", cerró.