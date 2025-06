El exjuez Eugenio Raúl Zaffaroni alertó que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ratifique la condena a Cristina Kirchner podría derivar en un "caos total" que provoque una crisis institucional en la Argentina.

En una entrevista con la 750, afirmó que se trata de una causa de "enorme trascendencia institucional" y buscan "sacar del medio a la presidenta del principal partido opositor". "¿Se van a animar? No lo sé, yo creo que hoy no va a pasar nada. Me parece que si se iba a resolver hoy, ya habría pasado", afirmó.

Para el exjuez de la Corte, los actuales magistrados del tribunal "mandaron un mensaje" al rechazar la semana pasada la recusación de la expresidenta al juez Ricardo Lorenzetti. "Eso se puede hacer cuando es demasiado obvio que una recusación es solo un pretexto para demorar. Pero esta no era tan evidentemente un pretexto", alertó.

Por otro lado, Zaffaroni afirmó que “el fascismo es imperialista", y calificó el escenario actual como de "autoritarismo" que "tiende al totalitarismo". "Es un tipo que legisla por decreto, con un triunvirato por Corte Suprema. Estas cosas pasan solo en Argentina. Este es el tercer triunvirato. Uno de ellos, además, es abogado de Clarín”.

Y se preguntó: “¿Qué te parece una democracia donde, a través de un triunvirato, se pone presa a la presidenta del principal partido opositor? Nos estamos peruanizando. Es lo mismo que tener a Castillo preso, solo que Cristina no hizo ningún discurso”.

“Pero esto es una característica de que institucionalmente hay un desastre, un caos total. Se cayeron las instituciones republicanas”, agregó.

Para Zaffaroni, el cambio que se debe hacer es profundo: “En Argentina tenemos cerca de 3.000 jueces, de los cuales hay unos 25 o 30 haciendo este desastre. El resto no tiene nada que ver. Lo que pasa es que tenemos una estructura judicial demencial”.

“No hay control de constitucionalidad en serio. Cada cual dice lo que quiere, según su propio criterio de interpretación. Pero eso ya lo había detectado Sampay en 1949. Esto no es un Poder Judicial”, denunció.

En este contexto desolador, el exjuez fue optimista y aseguró que “este diluvio va a pasar” y que “algún día va a llegar la paloma blanca” de la paz. “Pensemos que con algunas leyes se puede hacer un Poder Judicial decente. Hacer un Poder Judicial que no sea esta magistratura que tenemos hoy, que no es un Poder Judicial”, enfatizó.