El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que el discurso de Javier Milei en cadena nacional no tuvo anuncios relevantes y estuvo marcado por un tono “pre electoral”. “No habló de economía, de salarios, de jubilaciones ni de consumo. Solo buscó responder a la derrota en Diputados”, sostuvo en diálogo con la 750.

Martínez afirmó que la cadena nacional del presidente Javier Milei no dejó “nada trascendente” y lo percibió “nervioso, dubitativo e incluso sobreactuando en el tramo final”.

Según el legislador de UxP, la transmisión presidencial “no fue para hablar de gestión ni rendir cuentas de la situación del país”, sino para “hacer un discurso político-electoral” en respuesta a la sesión de la Cámara de Diputados que, durante la semana, significó un revés para el oficialismo.

Además, el titular del bloque opositor enumeró los temas ausentes en el mesnaje de Milei: “No habló de qué está pasando con la economía, donde no hay ningún nivel de crecimiento, la industria cae hace tres meses, el poder adquisitivo no mejora y tampoco el consumo o la inversión”.

Para Martínez, el Presidente optó por “evadir los problemas reales” y centrarse en “la paliza que se comió en la semana” en el Congreso.



En otro pasaje, el diputado sostuvo que “los legisladores actuamos conforme al artículo 75 de la Constitución Nacional y no va a haber nadie que ponga límites a nuestro actuar”. Calificó de “bravuconadas” las expresiones del Presidente y advirtió que “no habrá ningún diputado que se auto restrinja la posibilidad de legislar”.



“Ante la pérdida en Diputados, el Gobierno sale a redoblar su imagen de virilidad, que no la tiene. Ese es el problema del gobierno: que sale a sobreactuar algo de lo que carece”", concluyó tajante.

