Hoy sábado 9 de agosto, Independiente y River se miden en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, desde las 18.30 por la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura.

Dónde ver Independiente vs River en vivo online y por TV

El partido entre el Rojo y el Millonario será televisado por TNT Sports Premium, canal exclusivo para los suscriptos al Pack Fútbol. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Independiente vs River

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

La probable formación de River vs Independiente

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.