Al cierre de esta edición, continuaban las lluvias sobre el centro y este de las provincias de Salta y Jujuy. La Radio Chaski de Jujuy informaba que un "impresionante temporal" azotaba la ciudad de San Salvador, la capital jujeña. El detalle incluía "barrios inundados y cortes de luz". Otros medios posteaban en redes la cantidad de agua acumulada en las calles que inundó el interior del hospital público Pablo Soria. La empresa de energía eléctrica EJESA, informó anoche que, debido al fuerte temporal, el servicio estaba interrumpido en 21 localidades de la Quebrada y la Puna, y en 19 ciudades y pueblos de los valles y Yungas. En San Salvador el corte se anunciaba para 3 barrios.

Mientras tanto, en Salta y hasta última hora de ayer, el pluviómetro instalado en el Parque del Bicentenario, en el norte de la capital, marcaba 15.3 milímetros por lluvias acumuladas en el día. Al temporal de anoche se sumó el del martes, que a última hora conmovió al centro y norte del Valle de Lerma.

Ocho familias fueron asistidas por la intendencia de la localidad de Cerrillos. Según información que proporcionó Mariana Torres, secretaria de Desarrolo Humano de esa Municipalidad, durante las primeras horas de la madrugada de ayer se activó el protocolo de Asistencia Crítica de la comuna, que permitió socorrer rápidamente a vecinos y vecinas que se declararon en emergencia.

"No hubo evacuados", aseguró Torres sobre los efectos en viviendas y personas dentro de la jurisdicción de su comuna. "Ayer iniciamos el relevamiento de las familias para que reciban la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia", dijo. Ese organismo del gobierno salteño facilita (tras verificar cada situación) colchones, mantas, camas y mobiliario, de ser necesario. También ropa, calzado y material de limpieza, "imprescindibles por el dengue y la salmonella en desarrollo", agregó la funcionaria.

El temporal de la noche del martes último “provocó rotura de caminos en la ruta provincial 23", informó Gabriela Locuratolo, de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de Salta. "Tuvimos que rescatar cuatro vehículos", todos sobre la ruta provincial 23, contó. Esa autovía conecta Cerrillos con localidad vecina de Rosario de Lerma y luego vuelve a enganchar con la nacional 68 a la altura de la Carpa la Florida. Justo en ese punto, con fincas alrededor y el río Rosario en las cercanías, Asistencia Crítica de la provincia y Defensa Civil rescataron a una mujer embarazada y a su marido, que quedaron en un automóvil.

También fue asistida otra madre que circulaba en moto con su hija, la corriente les jugó una mala pasada cuando quisieron vadear los arroyos cargados con agua y barro rumbo al río Rosario. "Se las llevó a ellas y a la moto", contó Locuratolo. "Logramos rescatarlas, mucho después al rodado", precisó. "Esa intersección se complica mucho y la policía corta la circulación cuando comienzan las precipitaciones fuertes", agregó la funcionaria provincial.



(Captura de video. Gentileza Nuestra gente producciones).

En La Merced hubo viviendas afectadas cerca de los canales de riego. "A esas familias les ingresó agua y barro, pero no como en Guachipas", mencionó Locuratolo en referencia al temporal de la noche del 7 de enero en el sur del Valle de Lerma. Agregó que una familia de La Merced necesitó ropa y calzados para reponer los propios que perdió por el agua que anegó su vivienda.



El viento que acompañó al temporal provocó además caída de árboles, como el que provocó un choque en la ruta provincial 23. El conductor fue asistido por la ambulancia del municipio Cerrillos.



La buena noticia fue que vecinas y vecinos del sureste de la ciudad de Salta (Villa Floresta, Villa Mitre, Asentamiento San Javier) que padecieron anegamientos en sus viviendas durante los primeros temporales de enero, no reportaron emergencias ni durante la noche del martes, tampoco durante el temporal de anoche. "Si bien fue abundante agua en muy poco tiempo, no hubo situaciones de anegamiento ni llamados al 105 por emergencias", informó Daiana Ovalle, secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta.



La noche del temporal del martes, se viralizaron dos imágenes relacionadas con un mismo episodio: el momento exacto en que una descarga eléctrica cayó en el suroeste de la ciudad de Salta. El rayo destruyó un poste de media tensión, de inmediato explotó y dejó sin luz a toda la zona hasta las 3 de la mañana de ayer, según confirmó la empresa EDESA.

Esa descarga eléctrica fue producto de extensa masa de nubes que generó distintas situaciones. La masa de nubes se extendió sobre el centro y este de las provincias de Salta y Jujuy. Hubo nubes con carga eléctrica, vientos de casi 50 kilómetros por hora, caída de granizo combinados con precipitaciones copiosas. Fue el caso de Caimancito, que incluyó voladura de techos de chapa en viviendas.

En la misma zona aunque en la jurisdicción de Salta, en Orán y Embarcación se registraron hechos similares, con calles anegadas y postes o árboles que obstaculizaron el tránsito por la vía pública. "En Orán el viento fue tremendo, por momentos de hasta 45 kilómetros por hora. Algunas paredes cedieron producto del temporal", contó Leticia Tordoya, periodista oranense. Desde Desarrollo Social de Salta informaron que registraron voladura de techos en Embarcación.

Orán (Imagen: gentileza Leticia Tordoya).

Humahuaca y El Niño

Ariel Toconás, periodista de esa localidad, contó que por las lluvias del martes por la tarde sobre las serranías del Hornocal, se inundaron calles en el Gran Humahuaca. Barrios como La Merced o Miraflores se llevaron la peor parte. Una de las danmificadas, Alicia Puca, de Telares Esperanza, contó a Salta/12 que en su negocio ingresó la mezcla de sedimentos, piedras y agua, y se elevó un metro. "Llovió en Coctaca, en Valiazo, en las montañas", enumeró. "Todo bajó por los arroyitos que tienen que desembocar en el río Grande", sin embargo, "en la ruta 73 a la altura del Hornocal se desvió y se vino para nosotros", agregó la comerciante de Humahuaca.

Como consecuencia de esos desbordes, Puca perdió telares y 40 kilos de lana de oveja. La comerciante incluyó en su relato de la inundación a otras casas vecinas, contiguas a su taller y al albergue que compone la micro-pyme de artesanías y turismo. Mencionó que el municipio de Humahuaca les brindó ayuda, principalmente para sacar en baldes el agua con barro que entró a las habitaciones.

(Imagen: gentileza Alicia Puca).

Trinidad Cruz, secretaria del Interior de la Municipalidad de Humahuaca, detalló la situación del distrito Rodero, ubicado al norte de la ciudad de Humahuaca. Por el granizo del domingo, campesinas y campesinos perdieron el cien por ciento de los cultivos, principalmente en el sector conocido por La Candelaria. "Estamos haciendo un relevamiento para saber cuántas familias perdieron los cultivos y frutales, tambien de animales, bienes económicos como mobiliario de las casa de las familias", explicó Cruz a Salta/12.

"En los parajes como Ronque perdieron el 50 por ciento", agregó. Enumeró que en algunos lugares, como Ocumazo, 45 familias fueron afectadas; en Pucará, 18. La lista se engrosa día a día. Gustavo Calapeña, presidente del centro vecinal en Rodero, precisó que La Candelaria fueron 20 las familias campesinas afectadas por el granizo, entre propietarias y quienes arriendan. "Tenemos alguna esperanza de que el gobierno provincial nos brinde ayuda económica, que salve los costos de quienes estaban a punto de cosechar", cerró.



Cindy Fernández, comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional, recordó que la cantidad de agua que precipita en las provincias norteñas suele acumularse entre los meses de diciembre y enero. Y el último es "el mes mas lluvioso" históricamente. "Lo que ocurre", por los distintos epiusodios, "es completamente normal", aseguró.

Acerca de la influencia de El Niño en la serie de temporales de las últimas semanas sobre el noroeste, precisó que si bien se encuentra activo "no tiene incidencia en el NOA, no afecta esa zona, no produce nada", insistió. "En el noroeste el Niño favorece las temperaturas altas, que bajo algunas condiciones, tiene un leve impacto. Los veranos con el fenómeno de El Niño suelen ser mas calurosos, con mayor recurrencia de olas de calor", aportó. "El Niño es un fenómeno que siempre ocurrió", dijo en alusión a los ciclos entre Niño y Niña, y modificaciones en la atmósfera terrestre que producen esos cambios de temperatura que ocurren sobre la superficie del Océano Pacífico a la altura del Perú.