El presidente de la Juventud Radical, Agustín Rombolá, le reclamó a los diputados y senadores de la Unión Cívica Radical que rechacen el megaDNU impulsado por Javier Milei y que se opongan a "aquellas disposiciones que son contrarias al pueblo argentino" propuestas en la ley ómnibus que el gobierno envió al Congreso.



En declaraciones a La García, por AM750, Rombolá se mostró confiado en que la UCR "va votar en contra del DNU" y de "aquellas disposiciones que son contrarias al pueblo argentino en la ley ómnibus”.

De todos modos, pese a especificar que el voto en contra de la ley ómnibus debe ser frente a “disposiciones” puntuales, aclaró que el debate que se está dando en la Cámara de Diputados está dejando en claro que su tratamiento es absolutamente ilegal.



“Se vio claro en las comisiones, cuando un diputado le corta el micrófono a otros porque recurre a chicanas, levantándose enojados porque no les da tiempo, y todo explicado por haber pasado en solo tres comisiones. Me da a pensar que no quieren el debate. No quieren la expresión de los diputados”, comenzó analizando.

Y denunció: “Si el DNU lo rechazamos porque tiene efectos contrarios a la calidad que necesitamos en una república democrática, los argumentos están también en la ley ómnibus. Porque no hay el debate suficiente”.

En tanto, sobre el voto puntual de los diputados radicales, que podrían ser claves en el futuro de esta reforma neoliberal, aclaró: “Vengo escuchando y creo que el radicalismo va a votar en contra”.

“Hay un semáforo, lo habrán visto, de diferenciación del articulado del proyecto de ley que el radicalismo no va a apoyar. Eso es un trabajo responsable, que piensa en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Y, sobre todas las cosas, tiene como eje el rechazo a este articulado que va a en detrimento del Estado argentino”, dijo.

Luego, aclaró y finalizó: “El núcleo de la cuestión está el rechazo a todas las medidas anti-Argentina. Y vamos a trabajar para que nunca más haya un Gobierno que se sienta en libertad para plantear estas cuestiones”.