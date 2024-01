En su editorial de La Mañana por AM750, Víctor Hugo Morales salió al cruce del gobierno y los poderes concentrados de la economía.

Hay que cantarles las 40. Eso que hizo la diputada Julia Strada. Encararlos es desenmascararlos y dejarlos sin el mínimo sustento.



Pero no con broncas, ni adjetivos, ni echando culpas. Con exaltación política, con argumentos, con la tranquilidad del que sabe.

La forma en que los interpela la diputada Strada es la que le permite al público entender. Lo único malo es que lo que suceda en el ámbito legislativo trasciende mucho menos que los famosos TikTok y esas cosas que tienen tantos seguidores.

Importa saber que todo es una trampa, como lo demostró Strada, que no tienen cómo explicar, salvo cuando explica Patricia Bullrich por la ruta del disparate, que es demencial la venta de 41 empresas públicas para que los amigos hagan plata, que lo que pretenden es desguazar al Estado, revolver empresas que dan buenos resultados es un robo.

Si usted es dueño del Banco Nación, digo usted -ciudadano-, y se lo quitan para dárselo a otro, lo están robando, igual que si le quitan un celular o le llevan el auto. Lo roban, lo estafan. Y la banda no es solo el tandem de lata de Milei y Caputo, la banda es Roca, Magnetto y todos los otros personajes de AEA.

Claro, tienen la ventaja de que yo le digo AEA y usted no los ve, no los identifica, no le dan ganas de saber de ellos. Además, bueno, esos son los verdaderos personajes de la estafa. Cuando usted también los vea, vamos a estar mejor. Para darles pelea como la doctora Julia Strada.