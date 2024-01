Enzo P\u00e9rez y su presente en River", "River Plate", "Nota");" style="">Ignacio Fernández, uno de los emblemas de Enzo P\u00e9rez y su presente en River", "River Plate", "Nota");" style="">River, dialogó con Enzo P\u00e9rez y su presente en River", "River Plate", "Nota");" style="">TyC Sports en medio de la pretemporada en Estados Unidos y se refirió a la salida de Enzo Pérez, que terminó su ciclo tras siete temporadas y regresó a Estudiantes de La Plata.

Pérez, luego de siete temporadas, y con una tensa relación con Martín Demichelis, puso fin a su ciclo en River. "Fue un poco extraña la salida de Enzo. Un referente del club, con quien yo en lo personal me llevaba muy bien. Son etapas que se cumplen, él tomó la decisión de irse, él sabrá sus razones. Los que tienen que saber ya deben estar al tanto así que ojalá le vaya muy bien en su nuevo camino", dijo Fernández en TyC Sports.

"Yo sé algunas cosas, compartí vacaciones, pero él es una persona reservada con esas cosas, tiene muchísimos códigos y tampoco hablamos mucho tiempo de esto. Son decisiones personales, están bien y hay que aceptarlas", añadió.



Sobre la relación entre el mediocampista y el entrenador, aseguró que "el club está por delante de todos, y tanto Martín como Enzo lo entendieron. Con Enzo como profesional hay que sacarse el sombrero, porque con 37 años se entrenaba como un animal y por eso Martín lo ponía, no porque era Enzo Pérez. Hoy en día sigue siendo uno de los mejores cinco de Argentina. Se ganó el lugar desde el entrenamiento, desde los partidos, porque siempre rindió de la mejor manera".

El jugador, por su parte, resaltó que en Estados Unidos la están pasando "muy bien, una buena pretemporada, exigente como todas. Con un grupo y energías renovadas. Esperemos llegar de la mejor manera al arranque del torneo. Arrancamos todos de cero, con las mismas ganas y expectativas. Nos entrenamos para estar dentro del once, pero somos muchos jugadores y el técnico decide quién juega y quién no. Al que no le toca tiene que seguir entrenando de la misma manera o mejor para ganarse un lugar".

"No puedo decir ahora si me veo de titular o en el banco, lo que sí, me estoy entrenando de la mejor manera para poder ganarme un lugar. Lo que conseguí en el club ya pasó, quedó atrás, hay cosas que son inolvidables pero hoy en día tenés que competir de nuevo y el técnico va a elegir a los que mejor estén. No porque tenga una historia en el club voy a arrancar de titular", agregó.

El rol del volante fue variando el año pasado. Por momentos fue titular, pero en otros le tocó salir y esperar su oportunidad desde el banco de suplentes. "Todo el mundo quiere jugar y a nadie le gusta salir. Uno tiene que ser autocrítico y saber en los momentos en que el técnico te saca que por algo debe ser. También hay una cuestión de compañerismo, no me puedo enojar porque está entrando un compañero. Tengo que apoyar y esperar otra vez mi oportunidad. Así es como debería ser en todo el grupo para tener una armonía, y que no haya ningún tipo de problemas", expresó.

"Me ha tocado jugar en distintos lugares pero siempre con la idea de tratar de hacer jugar al equipo, a dos toques. A veces más cerca del nueve, otras de doble cinco, donde estás más en contacto con la pelota y más me gusta jugar. Muchas veces tirado a la derecha, que me puedo adaptar. Voy rotando, pero donde más me gusta es en contacto con la pelota, que es un poco más atrás", completó.