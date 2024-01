En el Museo Mar de Mar del Plata, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica Augusto Costa se reunió con los intendentes de los distintos distritos turísticos de la provincia de Buenos Aires para analizar la actualidad crítica por el efecto de la disparada de precios y la recesión profundizada. Los funcionarios presentes, sin distinción de signos políticos, coincidieron en que la temporada "se perfila compleja", y en que ante la ausencia de la cartera turística nacional deberán esforzarse aún más para sacarla adelante.

La provincia de Buenos Aires es la que mayores niveles de turismo maneja en todo el país, con un promedio anual de 14,5 millones de visitantes. Y en materia económica, la turística es la quinta actividad más importante de la provincia: se radican en el territorio 11 mil empresas que emplean a 218 mil trabajadores y trabajadoras. El desequilibrio que generaron las medidas económicas del ministro Luis Caputo repercutió de lleno en los destinos bonaerenses de playas, ríos, sierras y lagunas, y por ese motivo, los representantes de Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Monte Hermoso, Tornquist, Balcarce, Mar Chiquita, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, General Alvarado, Chascomús y Tandil dijeron presente en el encuentro.

"Se está viendo una caída muy fuerte del gasto de los turistas", dijo Costa. En cuanto a la ocupación, "en la última temporada hubo 17 millones de visitantes, el máximo registro del que se tenga memoria, y hoy hay localidades con un 30 o 40 por ciento menos de ocupación hotelera".

De todos modos, según pudo saber este diario el estado de ánimo imperante fue el compromiso de trabajar creativamente con la oferta. "Si logramos darle certidumbre a la gente que va a venir, asegurarle que va a pagar precios razonables y tendrá beneficios, estaremos mejor".

Los reunidos se comprometieron a reforzar desde ya el trabajo para febrero.

Nación no está

"Además de la ley ómnibus y el DNU, donde no hay una sola medida que favorezca a una temporada de verano, a eso se le suma un Turismo nacional completamente inexistente. No tuvimos contacto ni conocemos a los funcionarios, no existe, y eso para un intendente es preocupante porque dificulta por completo la capacidad de trabajo", explica a BuenosAires/12 el intendente de Mar Chiquita Walter Wischnivetzky, que viajó hasta el municipio de General Pueyrredón para asistir al debate. El funcionario de Unión por la Patria agrega que "fue una reunión muy positiva", porque abarcó a intendentes de todos los partidos políticos que "pudieron analizar con claridad la situación".

Gustavo Barrera, de Villa Gesell, explica que el problema mayor es la caída del consumo de los turistas, un fenómeno que afecta a los comerciantes, a los trabajadores de la costa, que ven caer sus ingresos, y a la propia capacidad recaudatoria de un municipio con población estable y necesidades los 365 días del año.

Otro que expresa su preocupación a este diario es Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos. "Por lo que se habló en la reunión no hay contacto con Turismo de Nación, ni a nivel provincial ni municipal", explica el alcalde, que remarca que "es importante entender que el turismo en esta circunstancia económica no tiene bandera política", ya que la actividad "defiende el desarrollo local, potencia el empleo, el crecimiento y la identidad, tanto local como provincial". El intendente de UxP señala que "es una lástima que se tome al turismo como una variable económica tan dura, y que no se entienda que a su alrededor hay una industria que permite crecer y generar empleo".

Garate explica que durante la reunión, los representantes de cada distrito coincidieron en que "la temporada, comparada con otras, es sensiblemente menor", y que eso "afecta fundamentalmente a los sectores medios y la gente de trabajo". Asegura que después de los primeros días de diciembre, la incertidumbre se apoderó de la escena: "En Tres Arroyos hubo muchas cancelaciones, y lo que parecía que iba a ser diciembre cambió por completo. Eso repercute mucho en las localidades balnearias, sobre todo en lo que tiene que ver con la continuidad del año. Si tenes menos gente los restaurantes trabajan menos días y así con todo", explica.

El alcalde de Tres Arroyos subraya que "lamentablemente algunos piensan todo en términos de batalla política e ideológica", pero que en lo que al turismo respecta "refiere al desarrollo de muchas comunidades, incluso de pequeñas, donde el turismo es algo indispensable". Dice que ante la falta de recursos hay que trabajar con los privados, pero que "ellos también están siendo afectos por el contexto económico", lo que diagrama "una situación compleja".

Provincia apuesta a pesar de los números

"Nuestra provincia sufrirá por decisiones que no compartimos y nos espera un verano con complicaciones, pero este gobierno no retrocederá, no se dará vuelta ni se hará el distraído", advirtió el gobernador Axel Kicillof cuando presentó la temporada de verano 2024. Lejos parece haber quedado la temporada pasada, que batió todos los récords históricos con 17 millones de visitantes, un 23 por ciento más que en 2019, que registraron ingresos por más de 13 mil millones de pesos. "Los efectos de las medidas nacionales, que generan consecuencias en todas las esferas de la vida socioeconómica de la provincia, ya se expresan en el turismo", explicó Kicillof, que agregó que ante esa situación, el gobierno bonaerense "vino con todo para sostener una temporada que será dura y compleja".

Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, dijo a este diario que su área prefiere "no pensar en achicar, sino en ver cómo ser creativos, poniéndose al servicio para mantener las fuentes de trabajo y encontrar la manera de sostener la actividad turística durante todo el año, ya que es una de las más importantes para la provincia".

Wischnivetzky, de Mar Chiquita, cuenta que su municipio recibió 60 mil personas en diciembre de 2023, 30 mil menos que en diciembre de 2022. Dijo que "el golpe se ve reflejado en los distintos rubros que hacen al turismo", pero que junto al gobernador Kicillof y el ministro Costa "trabajan para encontrar las herramientas que posibiliten la mejor temporada posible". "Turismo bonaerense brindó muchísimas herramientas. Con menor inversión que años interiores, pero puso instrumentos a nuestra disposición. Estamos haciendo los máximos esfuerzos posibles para que la temporada se desarrolle dentro de los mejores parámetros."

Garate hace hincapié en que "más allá de la cuestión económica que a todos afecta", la provincia cuenta con "destinos turísticos que son lugares maravillosos y que están receptivos a que la gente vaya". Dentro de los temas que se manejaron en la reunión, el alcalde contó a este diario que aspiran a tener una mejoría en la segunda quincena de enero, "que siempre termina siendo mejor que los primeros quince días del año". Explica que esa "expectativa y esperanza" se alimenta con un fuerte trabajo en promoción, porque "el contexto económico y la incertidumbre no la vamos a cambiar desde los municipios, sin embargo estamos planificando las cosas para tener un febrero y un marzo diferente".

Si bien Tres Arroyos cuenta con un perfil productivo agrícola, ganadero e industrial que generan otros recursos por fuera del turismo, su alcalde señala que "la actividad tiene mucho por crecer", y que ese trabajo "se puede lograr gracias a que el gobierno provincial se puso a disposición". "Estamos tratando de generar cuestiones específicas que permitan tener mejoras en el futuro, hay que seguir trabajando en la marca turística de la provincia. Nosotros planteamos que febrero se parezca a enero y marzo a febrero, así podemos ampliar la temporada, y para eso ya estamos pensando cuestiones innovadoras en términos de promoción".

Las fiestas locales como motor

Ante la baja de visitas en los días que solían ser los más concurridos, los alcaldes entrevistados por este diario explicaron que se apoyarán en sus fiestas regionales para trazar políticas con el área de Turismo y generar así que miles de personas se acerquen a sus pagos.

"Tenemos el mayor concurso de pesca de la costa, que es 24 horas de corvina negra. Además está la semana santa y la fiesta del trigo, que es la más emblemática del distrito", indica Garate, de Tres Arroyos. Wischnivetzky, de Mar Chiquita, explica que su distrito fortalecerá los carnavales, la fiesta nacional de la cerveza, la fiesta nacional del potrillo y la fiesta provincial del cordero costero.