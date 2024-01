Las explicaciones de Leonardo Cifelli en el Congreso este jueves impregnarán el clima de un nuevo abrazo al Instituto Nacional del Teatro (INT) que, según anticipó el funcionario, se convertiría en un programa de la Secretaría de Cultura de aprobarse la ley ómnibus. Esta definición suscitó la inmediata reacción de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), una de las entidades que convoca a la manifestación de este sábado "en defensa de la cultura", a las 17, en Avenida Santa Fe 1235.



En el marco del plenario de comisiones, el secretario de Cultura defendió el ajuste para el área -pergeñado a espaldas de la comunidad artística-, con la excusa de que "no hay plata" y oponiendo "casta o libertad" . Dijo que tanto el INT como el Fondo Nacional de las Artes "pasarán a ser programas activos bajo la órbita de la Secretaría", conservando "la promoción y el desarrollo de actividades". Un radical cambio de esencia para dos instituciones vitales para el desarrollo cultural del país (el primero es un organismo descentralizado; el segundo un ente autárquico). Nada dijo Cifelli acerca de otros temas por los que fue interpelado por legisladores de distintos colores políticos: los destinos de la Enerc, el Instituto Nacional de la Música (INAMU), las bibliotecas populares y la industria editorial.



Sus declaraciones eran esperadas, porque hay muchas cosas que no se comprenden desde el inicio de su gestión: por ejemplo, el hecho de que haya nombrado directores para el INT y el FNA, instituciones que ahora corren peligro; o el desnombramiento a través de X de Javier Torre. No aparece frecuentemente en público y lleva con la prensa un diálogo errático. Claramente trató de bajarle el tono a las amenazas de cierre, pero lo que dijo no cayó para nada bien en el ámbito teatral. ARTEI -que agrupa a más de un centenar de salas independientes de la ciudad de Buenos Aires e integra una red nacional- reaccionó de inmediato con un comunicado.

La reacción de ARTEI a las declaraciones de Cifelli

"Derogar la Ley Nacional del Teatro (24.800), que es fruto de una lucha histórica, representa una afrenta a la trayectoria teatral argentina reconocida mundialmente. Reemplazar el INT por vagas promesas de convertirlo en 'programa' contradice su federalismo y su transparencia de siempre. Si esa vaga promesa se concretara, sería un programa absolutamente discrecional, dependiente del gobierno de turno y de los impuestos generales, de los que ahora no depende", dice el texto, que insta a los legisladores a que "no aprueben este retroceso cultural de más de 25 años". "Desde nuestro lugar seguiremos sumando fuerzas y estrategias con todos los sectores afectados por este proyecto de ley para que no se concrete este avance autoritario", concluye el documento.

Gonzalo Pérez, presidente de la organización, contó a Página/12 que tenían pautada una reunión con Cifelli para el miércoles. Es algo que vienen esperando desde que fue nombrado. El funcionario la postergó para el lunes. "Lo que dijo fue un baldazo de agua fría. No porque no lo pudiésemos suponer... esperábamos alguna ambigüedad, pero no la hubo", opinó Pérez respecto del planteo general sobre el ajuste. En torno al INT específicamente, apuntó: "Es una vaga promesa porque está apoyando una ley que lo suprime. Lo que dice no está en el proyecto. Y si fuera así, ni por lejos un programa se asemejaría a lo que es el instituto".

En las puertas del INT ya hubo un abrazo, que abarcó también al FNA. Fue el 30 de diciembre y surgió de manera espontánea entre los artistas. El nuevo fue idea de la comunidad teatral en general. "Defender y cuidar el INCAA, FNA, Conabip, Inamu es tarea de todos", dice el flyer que invita a la movilización.

El INT tiene un director designado, aunque no oficialmente, por Cifelli. Se trata de Mariano Stolkiner, director y gestor de trayectoria en el circuito independiente, quien se ha manifestado en contra del propósito de eliminar el organismo. Sin la designación oficial la entidad se encuentra prácticamente paralizada. Los integrantes de su Consejo de Dirección conversaron este jueves con representantes del bloque de Unión por la Patria, que recibió a diferentes asociaciones artísticas. Acercaron a los legisladores un documento con información sobre la inversión y los aportes del organismo entre 2020 y 2023, y su dotación. El camino continúa recorriendo despachos de legisladores no convencidos, algo que también se propone ARTEI.

Laura Vinaya, secretaria general del INT -cargo que sigue, en jerarquía, al de Stolkiner- expresó: "Destacamos la enorme defensa de muchos diputados. Contrarresta notablemente lo que (Cifelli) plantea como proyecto cultural. También hay mucho respaldo de la comunidad teatral al organismo. Es la que se ha puesto al frente de la organización del reclamo de todo el sector cultural en muchos puntos del país". También dijo que ya entablan vínculos con el Senado, por la "velocidad que todo está tomando", y agradece el gesto del abrazo al organismo, planeado antes de que se conocieran "las palabras exactas con las cuales (el Gobierno) iba a impulsar la derogación de la Ley" Nacional del Teatro.

Comunicado de exdirectores del INT

Este miércoles se sumó a los repudios la posición de exdirectores ejecutivos del INT, que tuvieron el mismo gesto de quienes formaron parte del FNA. "Este organismo ha sido una herramienta crucial para el fomento, sustento y desarrollo de nuestras artes escénicas en todo el territorio nacional. Sus múltiples logros son la demostración de la potencia de las políticas de Estado, sostenidas a lo largo de gobiernos de distintos signos políticos, y se han transformado en un faro de referencia para toda la región iberoamericana", se lee en el comunicado firmado por Rubens Correa, Raúl Brambilla, Guillermo Parodi, Marcelo Allasino y Gustavo Uano. "La derogación de la Ley 24.800 implicaría una afrenta al espíritu democrático y colectivo que la gestó, y que llevó décadas de discusiones y consensos para lograrla; conllevaría al desfinanciamiento y la parálisis de numerosos proyectos, espacios, salas, circuitos y festivales, así como la destrucción de miles de fuentes de trabajo, marcando el camino hacia la extinción del teatro independiente en muchas provincias", alertaron.

El documento concluye así: "Querer eliminar al INT constituye un ataque injustificado a la cultura nacional, a nuestra identidad y al desarrollo descentralizado que el teatro independiente ha construido. Le pedimos a nuestros legisladores que no lo permitan".