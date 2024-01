TEATRO

Salvajada

Juan Darién es un tigre humano. Un yaguareté devenido hombre por artes de supervivencia, que crece en la sociedad criado por el afecto, perseguido por el odio y sufriendo el estigma de ser diferente. Lo humano y lo salvaje, lo social y lo natural. ¿Sabemos lo que somos? Una historia de cómo el maltrato y el desprecio pueden ser el origen del más violento de los terrores. Reestreno de esta adaptación del cuento “Juan Darién” de Horacio Quiroga, incluída en el libro El desierto (1924). La dramaturgia es de Mauricio Kartun, dirección de Luis Rivera López, iluminación de Luis Rivera López, vestuario, escenografía y títeres de Alejandro Mateo, y música de Daniel Garcia. Con Valentina Bassi, Carlos Belloso, Mónica Felippa, Diego Ferrari y otros.

Jueves a las 20 y viernes a las 22.15, en el teatro Metropolitan, Av Corrientes 1343. Entradas: desde $9500.

Toca misterio

El jardín de Proa21 guarda historias y secretos que solo se revelan a quienes están destinados a descubrirlos. Por lo general, aquellos que se prestan sin reservas al juego de lo inexplicable. Con ese espíritu de aventura se presenta esta obra performática con idea y dirección Clara Argüello, que inaugura el ciclo de Temporada Alta en este espacio verde anclado en la Vuelta de Rocha, y que cada sábado invita a jugar con el tiempo y las huellas del barrio. “El misterio se puede abordar desde diferentes formas o ideas. Para nosotros se abre como un espacio entre lo que buscamos y lo que se nos escapa, en este caso, alguna certeza”, cuenta Argüello, también autora de los textos, junto a Juan Gabriel Miño. Performance y creación de Federice Moreno Vieyra, Juan Gabriel Miño, Silvia Estrin, Zezé Fassmor, Eduardo Ferrer y Celia Argüello.

Sábado a las 19, en Proa21, Av. Don Pedro de Mendoza 2073. Gratis.

MÚSICA

Nadie duerma

Cuatro años después de Matemática sentimental (2019), Los Besos –el grupo liderado por la cantante y poeta Paula Trama–, subió sorpresivamente justo antes de las fiestas de fin de año su nuevo disco de estudio. Se trata del sexto trabajo de esta orquesta art pop que explora la canción en todos sus géneros. Según el propio grupo, este álbum es “la profundización del recorrido pop que la banda viene desplegando con cada vez más fosforescencias y sutilezas”. Nadie duerma ya se puede escuchar en las redes, y tendrá su formato físico en un libro que será a la vez cancionero (continuación del disco-libro Copia viva) y un diario de grabación, donde se cruzarán las miradas y voces de la banda en su recorrido de trabajo. Un relato de diez canciones que recorren una gran variedad de instrumentaciones, personajes, climas y voces, o de una gran canción que nos lleva de la mano por una geografía emocional y sensitiva vertiginosa y mutante.

Pura fantasía remix

Sebastián Litmanovich presenta un nuevo EP de su proyecto Cineplexx, en este caso con tres remixes de su último disco, Pura fantasía, editado en octubre del año pasado, conteniendo simples como “Amigos”, con Sabina Odone, y “Oh no”, con Anntona y Papaya. Un disco que Sebastián comenzó a grabar antes de la pandemia, y que contiene doce canciones románticas y bailables, reuniendo elementos de la música disco, los ‘80 mas pop, la música latina y la electrónica. Este EP retoma los dos simples: “Amigos", remezclado por los argentinos One Sound y Poltamento, y “Oh no”, por el regiomontano Colossio (Fernando Luna). Y agrega una versión casi instrumental de “Vitamina”, en un remix del propio Cineplexx, que maximiza el pulso de pista y extiende el baile vitamínico.

ONLINE

Carol y el fin del mundo

Los cuentos post apocalípticos forman parte de un subgénero narrativo muy transitado en estos tiempos angustiantes en todo el mundo, pero aquellos que transcurren durante los meses o días previos al desastre no son tantos (Melancolía, de Lars von Trier, o Last Night, de Don McKellar, surgen de inmediato en la memoria). Netflix está ofreciendo esta serie de animación para adultos en la cual la premisa es exactamente esa: un enorme planeta avanza sin freno hacia la Tierra, prometiendo destrucción en cuestión de meses. Mientras todos parecen entregarse a sus deseos más profundos y/o relegados –desde tirarse en paracaídas a participar de tríos sexuales– Carol continúa con su talante apático más allá de las tremebundas novedades. Hasta que descubre una empresa llamada The Distraction en la cual los empleados ponen manos a la obra en un trabajo intensivo y sin “distracciones”. Con elementos humorísticos, este drama animado ofrece una mirada alegórica a ciertos malestares sociales e individuales.

Echo

El universo de Marvel sigue expandiéndose, más allá del estrepitoso fracaso de las últimas películas, que comienzan a evidenciar un agotamiento del terreno. En este caso, se trata de una serie de cinco episodios –disponibles tanto en Star+ como en Disney+– centrada en Maya López/Echo, la superheroína de origen Cheyenne interpretada por Alaqua Cox. Echo fue presentada en sociedad en Hawkeye pero aquí es la protagonista absoluta, mientras se enfrenta al imperio del crimen comandado con mano firme por Kingpin (Vincent D’Onofrio) e intenta conectarse con su familia, miembro de una tribu nativa. “Es un personaje con muchos matices, con un lado muy oscuro”, afirman los responsables de la saga seriada.

CINE

Film noir criollo en el Malba

La sala de cine del Malba (Figueroa Alcorta 3415) está ofreciendo un programa integrado por un puñado de ejemplos nacionales (y, en algunos casos, populares) del policial negro, bajo la lógica gracia “Film noir criollo”. El próximo viernes 19, a las 23.30, será el turno de Apenas un delincuente (foto), el notable largometraje de Hugo Fregonese que sirvió de inspiración libre para la reciente Los delincuentes, de Rodrigo Moreno. El día siguiente, a la medianoche, se proyectará La parte del león, clásico de Adolfo Aristarain con Luisina Brando, Julio De Grazia y Ulises Dumont en el cual el hallazgo casual de un botín en el techo de un hotel de paso deriva en un relato de suspenso protagonizado por un hombre común y corriente. El ciclo también presentará otros títulos como El hombre que debía una muerte, de Mario Soffici, y la poco vista La muerte está mintiendo, de Carlos Borcosque, con Narciso Ibáñez Menta y María Rosa Gallo. Programación completa, días y horarios en https://www.malba.org.ar/

Beekeeper: sentencia de muerte

El pelado favorito de los amantes del cine de acción, Jason Statham, está de regreso con lo que parece ser el inicio de una nueva saga, aunque eso dependerá de los resultados de taquilla. El británico interpreta a un tranquilo apicultor que, luego del suicidio de su vecina, provocado por una estafa digital, decide tomar las armas y encargarse de los responsables. Claro que las abejas son una metáfora de su anterior trabajo como miembro de un cuerpo de elite encargado de mantener el orden de la nación, muy por encima del FBI y la CIA. A los tiros y a las trompadas, quebrando huesos y pateando culos, el muchacho termina peleando nada menos que en la casa de descanso de la presidenta de los EE.UU.

TV

Proyecto Lazarus

La sinopsis es diáfana y llamativa, suerte de Día de la Marmota con vuelta de tuerca: “George despierta en la mañana del 1° de julio. Seis meses más tarde, vuelve a despertar en esa misma mañana, aunque ni su novia Sarah ni nadie más parece darse cuenta del hecho. Seis meses después, vuelve a ocurrir el reseteo temporal, pero esta vez una mujer lo invita a participar del súper secreto Proyecto Lazarus”. La serie británica, cuyo éxito disparó de inmediato la producción de una segunda temporada, está protagonizada por un grupo de viajeros temporales, un clásico de la ciencia ficción remozado para la ocasión. La excusa es salvar a la humanidad de una extinción segura, aunque para George el interés también es personal: recuperar al amor de su vida. Esa empresa, sin embargo, puede poner en peligro la misión central, punto de partida de una historia que escala hasta poner al grupo en la disyuntiva de cometer actos violentos para impedir el desastre universal.

Jueves a las 22.30, por Universal+.

Nehir: presa del amor

¿Alguien recuerda la novela turca Las mil y una noches, cuya historia de amor prohibido entre Onur y Sherezade generó uno de los éxitos más impensados de la televisión abierta en horario central? Para los nostálgicos que quieran probar con otra producción telenovelesca del mismo origen, fuente inagotable de pasiones contrariadas, la nueva señal TNT Novelas ofrece desde este mes el relato de Nehir, una mujer que intenta escapar de un oscuro pasado que no quiere soltarla. La joven en cuestión se ve envuelta en un triángulo amoroso con Nazim, un hombre con una marcada cicatriz en el rostro, y Tarik, un mujeriego elegante y seductor.

A partir de mañana, de lunes a viernes a las 21.30, por TNT Novelas.