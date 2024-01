Los habitantes de algunos sectores de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa corren el riesgo de sufrir daños por tormentas fuertes este sábado, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, el organismo advirtió sobre un clima peligroso en esta jornada por viento Zonda para Mendoza y vientos para Neuquén, Chubut, Río Negro, noroeste y costa sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Alerta amarilla por tormentas, viento zonda y vientos en el país. (Imagen: SMN)

Alerta por tormentas

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en varias localidades bonaerenses, como General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, zona serrana de Benito Juárez, de Lobería, de Necochea y de Tandil.

Esta advertencia también se extiende al sur de Córdoba, en Juárez Celman, zona baja de Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.

Asimismo, habrá tormentas en gran parte de la provincia de San Luis; en el norte de La Pampa, en localidades como Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel; y el noreste de Mendoza.

"Las áreas mencionadas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos", indicó el organismo. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo meteorológico.

Por el alerta amarillo, el SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Alerta por viento Zonda

Por otra parte, el organismo meteorológico indicó que el sureste mendocino podría sufrir complicaciones por viento Zonda en la zona baja de Malargüe, lo que implicará vientos de velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, pudiendo ser superados en forma local.

Según informó el SMN, "dicho fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento de temperaturas repentino y condiciones de humedad relativa muy baja".

Otras provincias con alerta amarillo por vientos son Neuquén, a excepción del oeste y este; Chubut; noroeste de Santa Cruz, en localidades como en las Cordilleras de Lago Buenos Aires y de Río Chico.

Las áreas serás tendrán vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100. Las intensidades más fuertes se prevén sobre el sur y oeste de Santa Cruz y la zona costera sur de esa provincia, Güer Aike.

El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, y aclaró que las velocidades más fuertes se prevén sobre el sur y oeste de Santa Cruz, por lo que el organismo recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.