La madre mira el termómetro. Comprueba que su hijo pequeño tiene fiebre. El nene está en la cama con varicela. El pibito le dice a la madre que le duele un poco la cabeza. La madre sale con apuro de la casa. Enfila hacia la farmacia que está ahí nomás, en la esquina. "Buenas", saluda. "¿Cómo le va, señora?", le responde el farmacéutico, una persona casi como de la familia, después de tantos años en el barrio. La madre le pide una caja de ese antifebril y analgésico cuyo nombre, hace muchos años, terminaba en "neta". Es ácido acetilsalicílico. "No", le dice el farmacéutico, ante cierto asombro y un poquitín de enojo de la clienta. "Mejor consulte con el médico", aconseja.



Por episodios como el narrado, la Confederación Farmacéutica Argentina y la Federación Farmacéutica pidieron a la justicia declarar la inconstitucionalidad de 12 artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU 70. La titular de los farmacéuticos bonaerenses, Alejandra Gómez, le comenta a Buenos Aires/12 que la demanda es "en defensa de los derechos" de los profesionales y "de la salud de la población".

Las entidades farmacéuticas llevaron esta semana su clamor ante los legisladores en el Congreso. El proyecto “va a generar un riesgo como en los 90, de venta de drogas ilegales, adulteradas, importadas sin permiso o vencidas”, dijo el diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin.

Antes, las organizaciones fueron recibidas y respaldadas por el gobernador, Axel Kicillof. “El mandatario dijo que las reformas no se aplicarán en la provincia. El DNU tiene un impacto negativo en la salud pública y vulnera el rol sanitario de las farmacias”, dijo el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

--¿Qué cuestionan del DNU 70?

--Lo primero que vimos en la provincia es que no hay nada de necesidad ni de urgencia.

--¿En la provincia hay modo de defenderse?

--La provincia no delegó en el Estado nacional la cuestión de la salud. Tenemos una ley propia vigente. Pero el DNU representa un avasallamiento a la profesión y a la salud pública.

--¿Igual que en la década de 1990?

--Tiene una similitud. Es lo que pasó de permitir la venta de medicamentos fuera de la farmacia. Los llamados de 'venta libre'.

--¿Vuelve el fraccionamiento?

--Fuera de la farmacia se puede cortar el blister. Te dan una pastilla ¿Se puede saber la fecha de vencimiento?

--¿Cuál es el daño a la salud?

--Que se habilita a venderlos como si no fueran medicamentos. Como si no tuvieran que tener una supervisión. Como si fueran inocuos para la población.

--¿Y no son inocuos?

--Para nada. Eso ya se demostró y se reguló en otro momento. Hubo adulteraciones, intoxicaciones. Se logró que eso no volviera a pasar.

--¿Cómo?

--Si una persona viene a la farmacia sin prescripción médica, a buscar un remedio de venta libre, recibe asesoramiento del farmacéutico.

--¿En qué lo asesora?

--Puede decirle directamente que no. Que no lleve esto, porque si tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal, no puede tomarlo.

--¿En ningún caso?

--Depende del paciente. Si es para un hijo menor de edad, no puede tomar ácido acetilsalicílico. Es porque está cursando, por ejemplo, un virus. Una varicela. Y le puede pasar tal o cual cosa. Tener un problema de salud.

--¿Eso le dice el farmacéutico?

--Si, porque sino se estaría fomentando el uso irracional del medicamento. O la adulteración, como ya se demostró que pasa.

--La etiqueta de venta libre confunde.

--El ibuprofeno jarabe es de venta libre. Pero no se puede administrar analgésicos a los menores, sin asesoramiento. No sé si en otro lugar, cualquiera, que no sea la farmacia, podrán decirle que no. El paracetamol no es inocuo. Depende de la concentración del producto. Puede traer efectos.

¡Llame ya!

Gómez nació en Mar del Plata. Pero es platense por adopción desde hace 31 años. Cuando terminó la escuela secundaria, a los 17 años, dejó la ciudad natal y empezó su carrera en la Universidad Nacional de La Plata.

--¿Qué pasa con las publicidades de remedios de venta libre?

--Hay una publicidad constante de consumir esos medicamentos. Eso debería estar más regulado. Se fomenta un uso irracional. El problema es cuando el interés es solo comercial.

--¿Publicidad engañosa?

--Hay un comercial con un hombre a quien le dicen que va a ser papá. Le agarra un nudo en el estómago. Entonces el aviso sugiere tomar un antiespasmódico. La verdad es que no corresponde cuando uno tiene una emoción. Y es de venta libre. Ocurre cuando se ve al medicamento como un bien comercial y no algo referido a la salud.

--¿ Y en el caso de un anticoagulante, por ejemplo?

--Son de venta bajo receta. Pero una persona anticoagulada puede tener una interacción con un medicamento de venta libre y no saberlo. Ahí interviene el farmacéutico.

--¿Cuáles son de venta libre?

--Los analgésicos en bajas concentraciones. Pero no quiere decir que sean inocuos. O que no tengan efectos adversos en interacción con otros medicamentos que el paciente esté consumiendo.

--¿Los médicos recetan remedios de venta libre?

--En general, no. No están sugeridos ni prescriptos por ningún médico.

--¿Unas gotas de lágrimas o lubricantes para los ojos?

--Son de venta libre. Pero desde que salieron del laboratorio, contamos con habilitaciones sanitarias. Se cumplen condiciones edilicias. De conservación ¿Se cumpliría con eso en cualquier lado?

--¿Se cumpliría?

--Fuera de la farmacia ¿se controla que las gotas no estén al rayo del sol un mes? ¿pueden estar en el baúl de un auto una semana, o en un depósito sucio? Eso no se asegura.

En Europa no se consigue

La dirigente es platense por adopción. Está rodeada de farmacéuticos: su marido, su suegro, su cuñada y su cuñado. Su familia sigue en Mar del Plata.

--¿Por qué se desreguló en el gobierno de Carlos Menem?

--Pensando que con una mayor competencia, los precios bajarían. Y vimos que eso no pasó.

--¿A quién se benefició?

--La población no tuvo ningún beneficio económico. Y se trajo un perjuicio para la salud pública.

--¿Causó problemas de salud?

--Hubo casos de toxicidad, de adulteración. El problema es que no había una cadena de comercialización controlada ¿Qué garantía habría ahora también de legitimidad del producto?

--¿Cuándo se volvió a regular?

--En 2009 se dejó de vender fuera de las farmacias.

--¿Quiénes se atreverán ahora a vender?

--Puede ser un almacén, en la calle, en un puesto, un quiosco, en un supermercado. Pero un remedio no debe estar de libre acceso en las góndolas.

--¿Cómo funciona hasta ahora el control?

--Tenemos una red de fármaco vigilancia. Ante un posible problema con un producto, se activa la red y se retira el remedio del mercado. Y lo hacemos en pocas horas.

--¿Y si está fuera de la farmacia?

--Pregunto: ¿De qué manera se retiraría de cualquier lugar un medicamento que tuviera algún problema para la salud pública?

--¿La red es el reaseguro?

--El farmacéutico está íntimamente relacionado y asociado a toda la cadena del medicamento. O sea, desde que se elabora, se diseña, se produce, se distribuye y se dispensa.

--¿Es la mayor garantía?

--Se garantiza que el medicamento sea eficaz, seguro. Que se conserve bien. La verdad es que en cualquier otro lugar de dispensa, eso no está garantizado.

--¿En qué país pudieron inspirarse para esta medida?

--No hay ningún país en el mundo que prescinda del farmacéutico. Ni desarrollado ni subdesarrollado. Todo lo contrario. El farmacéutico es, a veces, el primero al que acude el paciente. Un primer eslabón de la salud.

--¿La ley provincial fomenta la red?

--Si. La verdad que en provincia defendemos este modelo sanitario.

--¿Y en los pueblos y ciudades menos poblados?

--Las farmacias brindan un acceso cercano al domicilio. Son lugares donde no se instalaría ninguna corporación.

--¿Por qué?

--Porque piensan en lo económico y no en lo profesional. Tenemos farmacias en lugares con menos de 1.000 habitantes.

--¿En qué distritos rige ya el DNU?

--En Capital, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego.

--¿La provincia está a salvo?

--Hay que ver cómo continúa esto. Nosotros lo que hicimos fue acompañar la presentación judicial del amparo.

--¿En qué consiste la demanda?

--Que se declaren inconstitucionales los artículos referidos a la profesión farmacéutica.

--¿La provincia respalda a los farmacéuticos?

--No adhiere al DNU. Pero hay que ver qué pasa. Ver qué pasa si se trata en forma individual el DNU.

--¿La obligación de la receta electrónica no afecta?

--Venía aplicándose. Pero con una convivencia con la receta manual, de puño y letra del médico. Pero el DNU la hace obligatoria hacia mediados de año.

--¿Se podrá aplicar?

--Es algo que dista de la realidad. De cómo vivimos en la provincia. Hay lugares que no tienen acceso a esa tecnología. O a internet con facilidad. Y mejor que no haya un imprevisto con la luz o con el wi fi...

--El paciente se queda sin remedio

--Hay situaciones que tienen que ver con la salud que no son para poner en un DNU sin haber sido discutidas antes.

--¿Y la medida de autorizar un farmacéutico para más de un establecimiento?

--Dice el DNU que puede no estar necesariamente en la farmacia. Pero que tiene que vigilar el expendio en todos los locales a su cargo ¿De qué manera podría hacerlo si no está presente?

--¿Quién se beneficia con esto?

--El farmacéutico seguro que no. Ya veníamos con una disminución en lo laboral, ser prescindibles. Pero no se concibe una farmacia sin un farmacéutico. Como tampoco ir a un consultorio odontológico y que no haya un odontólogo.

Un fallo de la Corte Suprema

En la provincia "hay alrededor de 4.500 farmacias", señala Gómez. Emplean a unas 14.000 personas. Hay asistentes con carreras terciarias. Pero siempre debe haber un matriculado por cada seis empleados.

--¿El DNU le viene de perillas a cadenas como Farmacity?

--A la provincia no puede entrar. Es un caso cerrado. Es un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Vemos una tendencia a favorecer la entrada de ese tipo de cadenas.

--¿Se cambia el valor de un medicamento?

--Vemos que buscan un concepto del medicamento como un bien comercial. Y no como un bien social.

--Incluso la forma de dispensarlo

--Sería otro tipo de comercialización. Puede tener que ver con algunas plataformas de ventas de cualquier cosa. No digo nombres.

--¿Qué lo mande un quiosquero con un repartidor en bicicleta?

--Al sacar el medicamento de la farmacia, puede estar en cualquier lado. En un quiosco, en cualquier parte.

--¿El farmacéutico es propietario?

--Puede ser un dueño unipersonal que tenga su farmacia. O una sociedad en comandita. O una SRL. Lo que no está permitida es la Sociedad Anónima.

--¿El DNU menciona a todo tipo de persona jurídica?

--Si, pero eso no corre para la provincia.

--No sólo hay farmacéuticos en farmacias.

--El matriculado está capacitado para trabajar en todas las incumbencias. O sea , trabajar en la farmacia de un hospital. O en el desarrollo de medicamentos. O en control de calidad en la industria. Por eso las universidades también se pronunciaron ahora por el respeto de la profesión.

--¿Qué otro servicio brindan?

--Aplicar inyecciones. Tomar la presión. Controlar los esquemas de los medicamentos. Todos los servicios tienen un característica epidemiológica. Prevención y detección de enfermedades. Esto disminuye los costos de la salud pública.

--¿Siguen con problemas para cobrar a obras sociales y prepagas?

--No sólo hay demoras. Hay convenios que vienen de otras épocas. De otras situaciones financieras.

--¿Qué hay que corregir?

--Aunque un convenio esté al día, es insuficiente con la inflación que hay. Un medicamento que nos pagaban a los 15 días, hoy lo estamos cobrando a 60, a 70, a 80, a 90 días. ¡Se hace insostenible!

--¿No hay manera de resolverlo?

--Hay diferentes plazos y planes, situaciones complejas. Lo que pasa es que no alcanza ni siquiera en lo que se está cumpliendo bajo contrato.

--¿Renegociar, entonces?

--Trabajar esos contratos. Hacer adendas. De lo contrario, las farmacias no pueden sostener la financiación.

--¿Ni siquiera pudieron conversar?

--Habíamos empezado a hacer un cambio en agosto, cuando fue la devaluación. Que no fue fácil de implementar. Pero de diciembre hasta hoy, esto se agudizó.

--¿Por el descontrol inflacionario agravado?

--Porque hay medicamentos que aumentaron muchísimo los precios. En diciembre hubo aumentos mayores al 50% o al 100%.

--¿Cuándo pagan las obras sociales y prepagas?

--Están pagando ahora prestaciones de noviembre, hasta de octubre. Es mucho tiempo.

--¿Las farmacias ya le habían pagado a la droguería?

--Si, a los 15 o 20 días. Todo hace que la farmacia esté muy complicada.

--¿Y con PAMI qué sucede?

--PAMI tiene otro problema. Hay precios diferenciales. Tiene un precio que arrancó por debajo del precio al público. La diferencia era de un 5%. Pero hoy esa diferencia está en 60% por debajo del precio al público.

--¿Lo termina financiando la farmacia?

--La farmacia compra el medicamento, ponele, a 100 pesos. Lo dispensa a 40 pesos mediante la cobertura de PAMI. Después PAMI o la industria farmacéutica compensan lo que se pagó demás. Pero ahí hay un desfasaje muy difícil de sostener con las droguerías.

--¿Ahora es más grave el desfasaje?

--La brecha fue aumentando, aumentando y aumentando. Nunca se llegó a aquel 5% que era lo que se había acordado desde 2018.