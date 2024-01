El reconocido músico y cantante Peteco Carabajal advirtió por el recorte en las áreas de cultura, luego del cruce que tuvo el fin de semana durante su actuación en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María cuando apareció en el escenario la vicepresidenta Victoria Villarruel y él le solicitó al público que no se levantara porque “no ha llegado nadie”, en un episodio que se viralizó durante todo el fin de semana y le valió críticas de los seguidores de La Libertad Avanza.El duro recibimiento de Peteco Carabajal a Villarruel en el Festival de Jesus MaríaCarabajal habló del episodio que vivió el fin de semana durante la actuación de Los Carabajal en el ya clásico festival cordobés. En diálogo con Víctor Hugo Morales en Radio AM750, el músico contó que fue un episodio “espontáneo” para que no se desmadre el show y le bajó el tono a sus palabras durante el recital, ya que ni bien asomó Villarruel solicitó al público que "no se pare que no ha llegado nadie". “Mi intención fue que no se paren, que tal vez después sí”, reconstruyó el músico y consideró que “el inconsciente ha salido como la mano izquierda de Maradona contra los ingleses, que no se ha podido detener, y ha elegido esa frase que evidentemente es redonda, porque hoy me hace estar tranquilo y defenderla". "Peteco":Por comentarios durante la llegada de Victoria Villarruel al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María pic.twitter.com/ZpplVtTEkM— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2024 El artista subrayó que su comentario no fue premeditado ni buscaba protagonismo. "No fue para pelear ni para hacerme el héroe, porque esa frase ha sido espontánea, no la he pensado", aseguró Carabajal. Además, enfatizó que su reacción no estaba dirigida específicamente a la vicepresidenta, sino que podría haber ocurrido con cualquier autoridad presente.Respecto a las repercusiones, Carabajal expresó su esperanza de ser comprendido. "Espero que me acompañen bien las repercusiones. El sábado seguimos en Córdoba, con Riendas Libres, el grupo al que pertenezco en estos momentos, y nos han distinguido como huéspedes de honor", indicó. Finalmente, el músico denunció el ajuste en las áreas de cultura que busca imponer el Gobierno de Javier Milei. "No quiero que se distraigan conmigo, quiero que le presten atención a las cosas que nos pueden sentir perjudicados, como el cierre de los festivales, el fin de cosas que nos han costado mucho sacrificio, como el Instituto Nacional de la Música, el INCAA, la Casa del Teatro, instituciones nuestras que están en peligro y podemos de perder", subrayó Carabajal.