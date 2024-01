El presidente de la Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, afirmó que el gobierno de Javier Milei "viene por todo" y advirtió a los legisladores que el sector "no va a permitir" que suceda lo mismo que en anteriores gobiernos neoliberales, los cuales destruyeron la industria.



En diálogo con Radio AM750, Moreira recordó que "hace 40 años" tiene su empresa. "Nació junto a la democracia", sostuvo y agregó que la destrucción de las Pymes que quiere llevar a cabo el gobierno de Javier Milei "ya lo vivimos con Martínez de Hoz, con (Carlos) Menem, con (Fernando) de la Rúa y con (Mauricio) Macri", pero alertó que "hoy viene en una forma despiadada".

"Esta es una situación compleja porque vos podías tener diferencias y podías discutir (con los gobiernos anteriores) aunque no te dieran bola, pero con esta gente no se puede discutir", dijo con preocupación.



"Acá hay algo más importante y es que vienen por todo. Vienen por todo quiere decir que la política hizo que tengamos YPF, porque fue Yrigoyen, o Perón con Aerolíneas Argentinas, o decisiones políticas fueron las que hicieron que tengamos Arsat. Fue un laburo de todos los argentinos", subrayó.

"Les decimos a los legisladores que esto no puede ser. Esto no solo ya pasó, sino que esto que pasó, no vamos a permitir que pase", enfatizó. "Ellos están rompiendo todo lo que tiene que ver, ni más ni menos, con la dignidad del trabajo. La alianza entre la Pyme y el trabajador es estratégica e histórica y no la vamos a perder", concluyó.

Las críticas de Moreira llegan horas después de que el Gobierno informara sobre el respaldo de una supuesta agrupación que nuclea a empresarios pyme cuya existencia era desconocida hasta este fin de semana. Se trata de la "Agrupación de pymes, emprendedores y productores para el crecimiento argentino", cuyo sitio web nació al mismo tiempo en el que los voceros del Presidente destacaron su labor como representante de pequeñas y medianas empresas.



Según publicó Página/12, prácticamente no se conoce a sus integrantes, dos sujetos se jactan de pertenecer a un grupo que no figura en otro lado más que en la web. Incluso a pesar de ser desconocidos en el universo pyme - un sector clave para la economía argentina - este lunes expusieron ante el plenario de la Cámara de Diputados donde se discute la ley ómnibus que Milei envió al Congreso.



Pero además, este domingo los integrantes de la supuesta agrupación de pymes propusieron hacer "un cacerolazo" contra paro general que organizó la CGT en repudio a las propuestas del Gobierno nacional. La contrainiciativa volvió a ser difundida por distintas terminales de influencers que tanto peso tienen en la comunicación gubernamental, tal como reconstruyó este diario.