Ausente en la entrega, pero más presente que nunca: Lionel Messi ganó el premio The Best al mejor jugador del mundo por tercera vez, tras haberlo alzado en 2019 y 2022. El astro rosarino, en plena pretemporada con Inter Miami, esta vez no fue a recibir su galardón -en su lugar lo hizo uno de los conductores del evento y excompañero suyo, el francés Thierry Henry- superó en la terna al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé, en una gala que se llevó a cabo en Londres con grandes personalidades del fútbol.

El capitán de la Selección Argentina, que venía de ganar su octavo Balón de Oro, esta vez recibió el premio que entrega la FIFA al futbolista más destacado por lo hecho con París Saint-Germain, Inter Miami y la Albiceleste desde el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023.

Cabe señalar que Messi obtuvo los mismos puntos (48) que Haaland pero se impuso al goleador del Manchester City por el voto de los capitanes, ante el inocultable gesto de incredulidad que ofrecía el padre de Haaland, el exdefensor Alf-Inge, presente en la ceremonia en la que su hijo era máximo favorito. Mbappé, del PSG, cerró el podio obtuvo 35 puntos.

Por si fuera poco, el rosarino fue incluido en el equipo ideal de la FIFA, que quedó conformado con Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica); Kyle Walker (Manchester City/Inglaterra), John Stones (City/Inglaterra), Ruben Dias (City/Portugal); Bernardo Silva (City/Portugal), Jude Bellingham (Borussia Dortmund y Real Madrid/Inglaterra), Kevin de Bruyne (City/Bélgica); Haaland (City/Noruega), Mbappé (PSG/Francia), Messi y Vinicius Júnior (Real Madrid/Brasil).

El "mejor hincha", también argentino

Quien sí estuvo presente fue el argentino Hugo "Toto" Daniel Iñíguez, ganador del premio al mejor hincha del mundo por la imagen que se viralizó mientras daba la mamadera a su hijo durante un partido de Colón de Santa Fe.

Durante la ceremonia y con un emotivo video, la FIFA homenajeó a las leyendas del fútbol que murieron en el último año: el inglés Bobby Charlton, el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.



A su turno, el catalán Pep Guardiola, DT del Manchester City, ganó el premio The Best al mejor entrenador por sobre Simone Inzaghi (Inter de Italia) y Luciano Spaletti (Napoli).



Ederson, que milita en Manchester City y la Selección de Brasil, se quedó con el The Best al mejor arquero del mundo. Superó a Courtois (Real Madrid) y Bono (actual Al-Hilal, exSevilla y de gran actuación con Marruecos en Qatar 2022).



En el rubro femenino, Aitana Bonmatí, del Barcelona y la Selección española, obtuvo el premio a mejor jugadora y lo agradeció en hablando castellano, catalán e inglés. La mediocampista superó a la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid) y su compatriota Jenni Hermoso (Pachuca).



En tanto, la inglesa del Manchester United, Mary Earps, se quedó con el premio a la mejor arquera del mundo, por encima de Mackenzie Arnold (West Ham) y Catalina Coll (Barcelona).



De tal forma que el once ideal FIFPro femenino quedó compuesto por Earps; Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood; Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Bonmatí; Alex Morgan y Sam Kerr.

El Premio Puskás al mejor gol recayó en el brasileño Guilherme Madruga, que jugando para Botafogo y de manera espectacular la clavó de chilena y desde fuera del área.



Por último, por su compromiso en la lucha contra el racismo, sobre todo tras las denuncias contra Vinicius Junior en España, la Selección de Brasil se adjudicó el premio Fair Play, recibido por leyendas del calibre de Cafú, Ronaldo y Roberto Carlos, entre otros.

Compitieron en dicha terna el equipo Sub 16 de Montevideo City Torque (anotó un gol con dos rivales caídos en el césped y luego cedió gentilmente el empate, similar a lo ocurrido con Marcelo Bielsa cuando dirigía al Leeds United) y el árbitro Pol van Boekel (por no amonestar a un jugador que festejó su gol levantando su camiseta y exhibiendo otra debajo que homenajeaba a colegas caídos).