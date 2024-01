El suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti falleció el domingo 14 de enero, mientras estaba siendo juzgado junto a cuatro comandantes de la Gendarmería Nacional por el siniestro vial en el que en 2015 perdieron la vida 43 gendarmes del destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero, entre ellos su hijo.

La muerte de Villasanti extingue la causa penal en su contra. Sin embargo, el abogado querellante Mauricio Arriagada explicó que prosigue la demanda civil, contra los herederos en este caso. Beatriz Salas, madre de una de las víctimas, llamó la atención sobre la lentitud de la administración de justicia y dijo que espera que se reanude el juicio (suspendido momentáneamente por la feria judicial de enero) contra los otros imputados.

Villasanti estaba enfermo, eso había sido manifestado en las últimas audiencias e incluso se lo autorizó a dejar de presenciarlas. Falleció el domingo 14 de enero de 2024, a 8 años y un mes del siniestro vial ocurrido en el puente de la ruta nacional 34, cerca de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, por el que estaba siendo juzgado.

Cuando se retomen las audiencias, el juicio seguirá contra los otros cuatro acusados, los comandantes Elio Rafael Méndez, Ramón Antonio Maidana, Juan Carlos Bordón y Juan Carlos German.

"En cuanto a Villasanti, se extingue la acción penal por su muerte pero continúa el proceso por acción civil. Esto pasa cuando la justicia es muy lenta; nuestros representados sienten una desazón con la justicia por ser continuamente maltratadas/maltratados. Esto no ocurriría si existiera eficiencia y eficacia en los procesos", manifestó Arriagada.

Beatriz Salas, madre del gendarme Félix Ahumada, fallecido a los 27 años, consideró que "Villasanti era uno de los principales (acusados) que tuvo en sus manos la vida y la muerte", sin embargo, lamentó la pérdida que afrontan sus familiares. Asimismo, señaló que tras el siniestro vial de 2015 también la familia del suboficial mayor sufrió por la muerte de Ricardo Emilio Villasanti, "esa madre, hermanos, sus hijitos, la esposa. Todos sufrieron el dolor igual que nosotros", dijo Salas. "Me sorprendió mucho la noticia, no era esto lo que yo deseaba sino que se aplicara justicia, que es tan lenta, estamos en 2024 y todavía no la tuvimos", expresó.

Respecto a los otros imputados, Salas sostuvo que "ninguno desconocía lo que pasaba dentro del móvil" y por ello consideró que "la muerte de Villasanti no tiene que deslindar a nadie". "El juicio debe continuar, aquí hay más culpables, no sólo Villasanti y no sólo los que se han nombrado, sino muchos más y de más arriba. Esto decanta desde la piedra más grande que está arriba (en el edificio) Centinela y el Ministerio de Seguridad", aseveró.

La acusación contra Ricardo Villasanti se basa en las declaraciones de testigos que aseguraron haberle advertido acerca de los desperfectos del vehículo que finalmente se siniestró. Sin embargo, en la función de encargado de la División Motorizada, el suboficial mayor embarcó a 50 gendarmes, inclusive a su hijo Ricardo Emilio Villasanti, para cumplir con una orden de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de dirigirse a Jujuy para reprimir la protesta de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

El 14 de diciembre de 2015 el neumático delantero del lado derecho del colectivo que transportaba a 50 gendarmes reventó y eso provocó que el chofer perdiera el control, el vehículo impactó contra la rampa y se precipitó al fondo del arroyo Balboa, sólo siete efectivos se salvaron. El siniestro fue a la altura del kilómetro 956 de la ruta 34a, cerca de Rosario de la Frontera, unos 180 kilómetros al sur de la capital salteña.

El juicio por el siniestro se inició recién el 1°de noviembre de 2021 pero fue interrumpido luego de que se advirtiera que no estaban concluidos una serie de pasos procesales a los que era necesario dar curso para evitar futuras nulidades. Después de casi dos años de impasse, el 22 de septiembre de 2023 el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, con una nueva integración, reanudó el debate oral y público.

El viernes 22 de diciembre de 2023 se realizó la última audiencia del juicio antes de la feria judicial y está previsto que el debate se reanude el 2 de febrero próximo. El fiscal Carlos Amad sostiene la acusación por estrago culposo con resultado de muerte, figura prevista y reprimida por el artículo 189 del Código Penal.