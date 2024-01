Un chico de 16 años murió en Chascomús tras recibir un puntazo, aparentemente para robarle la mochila. Esto ocurrió el lunes alrededor de las tres de la madrugada cuando Nicolás Riccardi se encontraba en el Parque Los Libres del Sur, cerca de la laguna, junto a dos amigos de 16 y 17 años con quienes había salido unas horas antes. A raíz del crimen, fueron apresados un joven de 22 años llamado Marcos Muñiz y dos adolescentes de 15 y 17 años.

Fuentes policiales afirmaron que los acusados menores de edad fueron trasladados al Centro de Contención de Menores de Dolores, donde quedarán alojados a disposición de la fiscal del Fuero de la Responsabilidad Juvenil 2 de Dolores, Mónica Ferre, aunque el menor de 15 años es inimputable por su edad. El juez de feria de dicho fuero, Christian Gasquet, resolvería esta situación mañana. Mientras tanto, Muñiz se negó a declarar tras ser indagado por la fiscal Daniela Bertolotti, quien le imputó el delito de "homicidio agravado criminis causa", según dijeron los informantes.

Mientras los restos de Ricciardi eran velados en una funeraria ubicada en la calle Remedios de Escalada al 92 y luego trasladados para su inhumación en el Cementerio Municipal, habló Lita, la abuela del chico. En declaraciones a Crónica TV, ella afirmó que a su nieto "lo mataron por una mochila que solamente tenía un buzo adentro". "Lo mataron por nada. Él había ido al cumpleaños de un amigo, luego cuando terminó, fueron a dar una vuelta a la laguna porque la noche estaba linda y había una kermesse", lamentó Lita. La mujer señaló que a los asesinos "les tendría que caer todo el peso de la ley" y pidió que "la justicia sea igual para todos".

El asalto

De acuerdo a la reconstrucción realizada en base a testimonios --entre ellos, el de uno de los amigos que estaba con Nicolás--, los tres chicos bebían agua junto a la laguna, en la intersección de las avenidas Lastra y Costanera, cuando fueron abordados por otros tres jóvenes con intenciones de robarles los celulares y la mochila que llevaba Nicolás. En ese momento, uno de los amigos del adolescente quiso resistirse y le dio un golpe de puño a uno de los asaltantes. Después, Nicolás y sus amigos comenzaron a correr en distintas direcciones para escapar.

Los tres delincuentes corrieron detrás de Ricciardi con el objetivo de robarle la mochila y llegaron a interceptarlo sobre la Plaza Gouaillard. En ese lugar, Ricciardi fue apuñalado con un fierro punzante a la altura del corazón por parte de sus perseguidores que, tras herirlo, le sustrajeron su mochila y huyeron.



Ya lastimado, el adolescente buscó refugio en el estacionamiento de un complejo de departamentos situado en las calles Sáenz Peña y Franklin, a 500 metros del lugar donde se inició el asalto, cerca de la costanera. Ahí fue hallado por el playero del estacionamiento, tendido boca abajo entre dos autos y ya sin signos vitales, agregaron los informantes.

Los arrestos

La evidencia indica que uno de los dos menores de edad detenidos fue el autor material de la puñalada que mató al adolescente. En relación a la causa de muerte, las fuentes precisaron que el informe preliminar de la autopsia arrojó que fue producto de una "herida con elemento punzocortante en hemitórax izquierdo con compromiso del corazón y pulmón".

Los arrestos estuvieron a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Chascomús, quienes aprehendieron primero al chico de 15 años en su domicilio, ubicado en esa localidad y al muchacho de 22 años. En cambio, el sospechoso de 17 años intentó ocultarse en la ciudad de La Plata, donde fue detenido en la intersección de las calles 152 y 13.



"No me importa que sean menores. Estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Esto tiene que terminar, tienen que ser los malos adentro y los buenos afuera", opinó Lita frente a las cámaras de Crónica TV al tiempo que describía a su nieto como "educado, dulce, cariñoso y trabajador". "Nico tenía valores que hoy ya no hay. Él tenía todo lo que hoy se está perdiendo. Le quedaba transitar mucho", concluyó al referirse a su nieto, que estudiaba en la Escuela Secundaria Técnica 1 de Chascomús.

Pedido de justicia

Por su parte, la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Chascomús, Mariela Moscarella, expresó: "En todo momento, la Justicia y la Policía trabajaron de manera articulada y con la mayor celeridad posible para avanzar en el esclarecimiento del caso. Continuaremos en diálogo permanente con la familia. Seguiremos acompañando en todo lo necesario para que haya justicia".



También habló la directora del colegio al que asistía Nicolás, Laura Nájera, quien aseguró que la familia de la víctima pidió que por el momento no se lleve a cabo ninguna marcha para pedir justicia, ya que "las fuerzas de seguridad están trabajando para esclarecer el crimen". "La marcha organizada por una agrupación política publicitada en el Parque a raíz del asesinato de Nico no es conveniente realizarla. No se pueden destinar policías a la marcha. Hoy la familia quiere que sean apresados los asesinos para mañana sí reclamar justicia. Este mensaje es de la familia de Nico", contó Nájera a través de la red social Facebook.