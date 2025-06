Javier Milei volvió a dar una entrevista en un canal amigo, y por primera vez se lo escuchó opinar sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner, que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En este sentido, el Presidente quiere a la líder del PJ presa, ya que calificó como "un disparate" la idea o la remota posibilidad de un indulto por parte del Ejecutivo.

"El indulto es un disparate. Si yo vivo pregonando la independencia de la justicia, que falle y haga lo que considera pertinente. Además, es una materia que no manejo. No tengo ni la más mínima intención de algo así. Además, nuestro lema de campaña es 'el que las hace las paga'", aseguró en declaraciones televisivas.

"Entonces, ¿qué es eso? El indulto me parece aberrante, porque significaría que lo hago porque no estoy de acuerdo con la Justicia, en el caso en que yo estuviera en desacuerdo con la decisión. Tampoco me compete tener esa opinión en el lugar que estoy", completó, lo cual contrasta con las derogaciones que impulsó respecto de decisiones aprobadas por el Congreso y que impactan en el supuesto 'superávit fiscal' de su gestión.

Las frases de Milei en su entrevista televisiva

"En primer lugar, acabamos de ver una lección de republicanismo. Muestra la salud de la república, una mujer que fue dos veces presidenta, fue condenada por corrupción, y ocurre en este Gobierno. Es el primero que le da rienda suelta a la Justicia". "Hay otros gobiernos que sí intervinieron en la Justicia. No dejaron trabajar en paz a los jueces. Todos los gobiernos, excepto nosotros… El macrismo, que se vendía como opositor al kirchnerismo, y después le permitió volver, ha jugado un rol en interferir las instituciones. A punto tal de que lo que hizo Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndola a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente". "El indulto me parece aberrante, porque significaría que lo hago porque no estoy de acuerdo con la Justicia, en el caso en que yo estuviera en desacuerdo con la decisión". "No interfiero en la Justicia. No quiero opinar del fallo porque no soy idóneo en la materia, y la Justicia es independiente y es su criterio. Hay que acatarlo". "Ella es parte de uno de los peores gobiernos de la historia. Durante su segundo mandato logró que el PBI per cápita cayera, fue parte del inmundo gobierno de Alberto Fernández, y se fueron con una inflación que viajaba a más del 1% diario". "Tengo dudas de sus conocimientos sobre derecho y en términos económicos, es profundamente ignorante". "Todos los sectores protegidos y subvencionados que viven de los demás, se van a tener que reconvertir. Acá se compite: el que hace bien, le va bien; el que no, quiebra". "Nadie tiene autoridad moral para opinar sobre la economía. Le pifiaron todos y los que acertamos somos nosotros". "Cambió la metodología de consumo de la gente. Es un mejor proxy mirar lo que pasa con las ventas de Mercado Libre que otros indicadores de consumo. La gente se la pasa comprando en Mercado Libre y usando Mercado Pago". "La marcha a favor de CFK fue un partido homenaje. La gente fue a despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada a ejercer cargos públicos de manera perpetua. Fue como cuando se retira un jugador de fútbol". "No tengo talento para la política ni me gusta. Los políticos rosquean y no tengo tolerancia. Por eso hay gente brillante que lo hace en mi lugar, no tengo vocación". "Utilizaron una causa importante como la del Garrahan para esconder militantes políticos. El 70% de la nómina es administrativa, le quita recursos a los médicos". "En otras partes del mundo, las residencias no son rentadas. Lamento que los que hicieron el reclamo mintieron y con complicidad de periodistas, que son unos delincuentes y mentirosos". "Israel acepta que existan otros países e Irán quiere exterminar a la única democracia libre de Medio Oriente. Israel es atacado por la izquierda porque hay una demonización, es de una gravedad enorme". "Irán es un enemigo de Argentina. No confundir con el memorándum con Irán: ese fue el kirchnerismo, y Cristina va a tener que dar explicaciones ante la Justicia. No sé si constituye traición a la patria, pero pusieron dos bombas".

