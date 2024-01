Mientras continúa la búsqueda desesperada de dos amigos que entraron al mar en kayak el domingo cerca de Cariló, este martes se conoció que un hombre se metió a nadar en la costa de Vicente López y murió ahogado.

Se trata de Pablo Caballero, un joven de 31 años, que se metió al río junto a Soledad Teyes, su pareja, la tarde del 14 de enero. En ese momento se ahogaron y quienes se encontraban cerca del lugar navegando en kayak lograron alertar a personal policial para acudir al rescate de ambos.

Teyes logró ser socorrida, pero los efectivos no pudieron dar con Caballero. "El joven no sabía nadar y no tenía salvavidas", contaron fuentes de la investigación.

Durante 48 horas se desplegó un intenso operativo de rastrillaje del que participaron la policía de la provincia de Buenos Aires y personal de Defensa Civil del Municipio, coordinado por Prefectura, que buscaron a Caballero la noche del domingo y todo el día lunes.

Este martes, cerca de las 11 de la mañana, encontraron el cuerpo del joven a la altura de la costa de San Isidro.

Luego del trágico deceso, las autoridades municipales recordaron a la población que se encuentra prohibido nadar y bañarse en el Río de la Plata. Solo está permitida la navegación y la utilización de kayaks o botes en los distritos de la zona Norte del Conurbano.

Tragedias en el agua

A la muerte de Caballero en el Gran Buenos Aires, se le suman los otros dos casos que involucran a navegantes y tienen en vilo al país.

Durante el fin de semana, sacudió la noticia de la desaparición de dos hombres en Pinamar, luego de que se metieran al mar a pescar y no regresaran. La Prefectura lanzó un operativo contrarreloj para intentar ubicarlos, en conjunto con la Policía bonaerense y la secretaría de Seguridad local. Tras 48 horas de búsqueda, aún no hay novedades.



Ramón Román, de 56 años, y Gabriel Raimann, de 37, habrían ingresado al mar para pescar en las primeras horas del domingo. Lo hicieron por la bajada náutica de Valeria del Mar, en un kayak naranja a motor. Llevaban remos y chaleco salvavidas. Desde entonces no hubo más noticias de los dos amigos.

El último rastro que tienen los investigadores es una camioneta Hilux negra, en la que se movilizaban, que quedó estacionada en la zona de playa, cerca de la bajada que habrían utilizado para entrar al mar.

Otro caso que conmovió al país fue el de Emiliano Derromediz, un pescador bahiense que se ahogó al darse vuelta su kayak mientras navegaba en un lago de Chubut.

Cuando la pequeña embarcación se dio vuelta, el joven de 28 años intentó recuperarla pero no volvió a emerger a la superficie. Estaba acompañado de un amigo que se encontraba a la orilla del lago quien intentó rescatarlo pero no pudo hacer nada.