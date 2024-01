A exactamente 40 días de que Damon Albarn sorprendiera con la noticia de una nueva separación de Blur, el festival musical Coachella anunció en la noche del martes su inminente edición. En la programación, se puede ver al cuarteto en calidad de cabeza de cartel de los sábados 13 y 20 de abril, secundando al rapero Tyler, the Creator. Si bien parecía fake news o un error de diseño, el propio grupo salió a confirmarlo este miércoles a través de su perfil en la red social X. De paso, lo dejó como tuit fijado. O sea, bien arriba de todo, mechando una foto de uno de sus últimos shows en vivo con el flyer del evento celebrado en la localidad californiana de Indio. La reacción ante posiblemente la “reunión más rápida de la historia del rock” no se hizo esperar entre sus fans. Hubo una mezcla de alegría, indignación, burla y hasta memes sobre la manera de hacer dinero para costearse el viaje hasta allá.



El pasado 7 de diciembre, el frontman aprovechó una entrevista en la revista francesa Les Inrockuptibles para confirmar la separación. “Esto es demasiado para mí. Fue lo correcto y un inmenso honor tocar estas canciones nuevamente, pasar tiempo con estos muchachos, hacer un álbum, bla, bla, bla”. Y para no dejar ningún cabo suelto, remató: “No digo que no lo volveré a hacer, fue un hermoso éxito, pero no me quedo en el pasado. Es hora de concluir esta campaña”. Esas palabras rebotaron fuertemente en la Argentina, porque convirtía a Buenos Aires en la última ciudad de la gira en la que actuó esta encarnación de la banda. Sucedió en la última fecha festival Primavera Sound, donde además mostraron algunos de los temas de su más reciente álbum, el encomiable The Ballad of Darren, que en las encuestas de fin de año se coló entre lo más sobresalientes de 2023.

En la publicación, cuya tapa lo juntó con iconos de la cultura francesa del calibre de Charlotte Gainsbourg, Etienne Daho y Justine Triet (con el título de “Lo mejor de 2023”), el músico y compositor londinense hizo un balance de su año: “Tuve un año bueno. Incluso, hice mucho”, dijo en la nota, donde se hacía alusión al final de la gira de Blur en Sudamérica. “Pero aún así me resulta difícil definir 2023 como ‘un año’. No sé por qué. Inicié un proyecto de construcción de estudio en el campo, que ocupó tanto mi mente como mi cuerpo. Es un lugar muy tranquilo en el que pasé gran parte de mi tiempo. Crio gallinas, lo que requiere mucha inversión. Me involucré aún más en esta ópera (se refiere a la segunda parte de La flauta mágica, de Goethe), que se presentará en París el próximo año. Y también hice un álbum de Gorillaz que presenté en Coachella”.

Cracker Island es el título del último álbum de estudio de Gorillaz, publicado en mayo del año pasado. Entre los invitados del disco despuntan Stevie Nicks, Thundercat, Tame Impala, Bad Bunny y Beck. Este último y su par británico coincidieron en el Primavera Sound porteño, y juntaron fuerzas en la performance del músico estadounidense no para hacer el tema que grabaron para lo nuevo del proyecto paralelo de Albarn, sino que invocaron otra colaboración previa registrada para el mismo laboratorio sonoro: “The Valley of the Pagans”. Si bien el dueto fue un acontecimiento global, ahora lo es la noticia de la vuelta de Blur a Coachella. Aunque no será la primera vez que se presenten en ese festival, será una vitrina idónea para tocar The Ballad of Darren y para celebrar asimismo los 30 años de Parklife, su obra maestra, que se cumplirán el próximo 25 de abril.

“De Colchester a Coachella. Nos vemos de nuevo en el desierto”, posteó Blur en X. Albarn lo reposteó en la misma red social. En el encuentro musical compartirá grilla con Lana Del Rey, el mexicano Peso Pluma (del que Albarn es fan), el argentino Bizarrap; J Blavin, Doja Cat, Khruangbin, Jungle y los reunidos No Doubt, entre muchos otros. Antes de ese desembarco, el frontman estará nuevamente en Sudamérica, específicamente en São Paulo, el 23 de febrero, presentándose junto a Africa Express, uno de sus tantos emprendimientos. Al proyecto se lo describe como "un ecosistema y multicultural que reúne a músicos y músicas, cantantes y DJs de Nigeria, República Democrática del Congo, Malí, Argelia, Etiopía y Sudáfrica con colegas de Occidente”. Algo imposible de ver en esta Argentina de la dieta ultralibertaria.