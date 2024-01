El piloto lobense Manuel Andújar (7240 Team Dragon) consolidó su liderazgo entre los cuatriciclos del Rally Dakar de Arabia Saudita 2024 con una nueva etapa ganada este miércoles, a falta de dos segmentos para el final de la prueba.

En lucha mano a mano con el francés Alexandre Giroud (Yamaha), el bonaerense amplió 2m38s su ventaja en la clasificación general sobre el europeo tras quedarse con el tramo de 371 kilómetros cronometrados en la localidad de Al'Ula.

Con un tiempo acumulado de 55h56m50s, Andújar llega con una distancia de 8m51s sobre el bicampeón titular de la división a falta de una distancia cronometrada de 480 kilómetros entre Al'Ula y Yanbu y otra de 175 en esa misma ciudad ubicada a orillas del Mar Rojo.



En lo que va de la competencia, el lobense no se bajó del podio en ninguna de las diez etapas corridas: tres triunfos (etapas 4, 8 y 10), cuatro veces segundo y tres veces tercero. El campeón 2021 tomó el liderazgo en la general en el cuarto segmento y por ahora no lo soltó. Por el lado de Giroud, bicampeón defensor tras sus títulos en 2022 y 2023, desde hace ocho etapas que no baja del 1-2, con lo que mantiene sus aspiraciones para repetir. El tercero en cuestión es el eslovaco Juraj Varga (Varga Motosport), a lejanas 3h24m22s del argentino.

En motos, el salteño Kevin Benavides (Red Bull KTM), campeón defensor, se mantuvo en el quinto lugar de las generales pero más lejos del líder estadounidense Ricky Brabec (Monster Honda), con lo que quedó complicado para revalidar el título.

Su desventaja creció a 32m43s después de ingresar octavo en una décima etapa que se quedó Brabec, quien así le sacó más ventaja a su perseguidor más cercano, el botsuano Ross Branch (Hero), ahora ubicado a 10m54s.

En tanto que Luciano Benavides (Husqvarna), hermano menor de Kevin, fue sexto en la etapa y permanece séptimo en la general con diferencia de 51m42s.