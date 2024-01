El representante de la multisectorial de jubilados y pensionados por la Seguridad Social, Eduardo Santín, expuso esta semana en el debate de comisiones para tratar la Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei y advirtió que las modificaciones que se quieren implementar "impactan muy fuerte en los jubilados".

En diálogo con AM750, Santín explicó que "hay tres factores en la ley que tienen mucha importancia. El primero es votar la emergencia previsional. Si se vota, el presidente por decreto puede modificarla, por lo que se pierden todos los derechos conquistados".

"Si bien los jubilados no están en su mejor momento porque sus haberes cayeron un 20% en el gobierno de Mauricio Macri y un 15% en el gobierno de Alberto Fernández, hay que generar mecanismos para recuperar el salario frente a la avalancha de aumentos", sostuvo.

Además, expresó "la fórmula de movilidad que existe funciona bien cuando la economía y los salarios crece, como en el 2015". "Lo que hay que hacer es dejar esta fórmula como piso y agregarle una cláusula gatillo que cuando la inflación siga subiendo, se active, cuando todo se estabilice, solo funciona la fórmula sola", afirmó.

Qué pasará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la moratoria previsional

Según el especialista en el Sistema Previsional, el gobieno de Javier Milei quiere "rematar" las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

"El último informe que tiene el FGS, dice que sus acciones están valuadas en 9.900 millones de dólares. Cuando habla el secretario de Finanzas, dice que hay 5.500. Es lo que ellos deben estar pensando, en un remate de acciones", advirtió.

"Algo por lo que están peleando las empresas desde hace mucho tiempo es por recuperar las acciones del fondo de garantía. Si se aprueba la Ley Ómnibus, Milei lo puede hacer", agregó.

Por último. Santín señaló que la última moratoria previsional "tiene vigencia hasta mayo de 2025" y recordó que "tanto el PRO como La Libertad Avanza habían votado en contra en el Congreso" y lamentó que "es muy probable que no se prorrogue".

"Es un tema muy sensible porque 9 de cada 10 mujeres llegan a los 60 años sin juntar los 30 años de aportes, 7 de cada 10 llegan a los 65 años también sin tener los 30 años de aportes, por lo tanto, la mayoría no podía jubilarse, si no es por la PUAM que representa el 80% de los haberes mínimos", cerró.