El periodista y biógrafo de Javier Milei, Juan Luis González, analizó este jueves por AM750 el discurso del Presidente en el Foro Económico Mundial (WEF), en Davos, y aseguró que “el Milei” que se vio en esta cumbre de gobiernos y empresarios es “el único Milei que hay”.



Esta afirmación tiene que ver con el carácter insólito del discurso del Presidente en Davos, donde le dijo a los empresarios más importantes del mundo que eran socialistas y que todos, incluso el presidente del Foro, estaban equivocados a la hora de pensar el capitalismo.

“Lo veía recién compartiendo una foto de un león pisando una bandera de la Unión Soviética. Y me vuelve la sensación de que no acepta que la Unión Soviética no existe más, como su perro no existe más”, aseguró González entrevistado por Gustavo Campana.



En este punto, añadió: “Tenemos que borrar todos los instrumentos y tomarlo como algo nuevo. No es un político normal y no es una personalidad normal. No es normal lo que está sucediendo en Argentina con la ley ómnibus, de una fuerza con 30 legisladores sacando una reforma constitucional”.

Por eso, para el periodista de Perfil, es evidente que “hasta que la realidad no le ponga un freno a Milei”, el presidente va a seguir avanzando con su tono anárquico y revolucionario.

“Está todo conectado con esta idea de que apareció un animal nuevo en el zoológico y están con miedo y sin poder entender. Lo del radicalismo es muy paradógico como ejemplo, porque Milei les dice coimeros. Hoy mismo lo hizo, que entre ayer y hoy hizo 600 retuits, con un insulto a Martín Lousteau”, comentó.

Y finalizó: “Es gente a la que insulta permanentemente. Es lo que dice Pichetto de que no se dejan ayudar. Él, hasta que la realidad no le ponga un freno, va a ir. No tiene medias tintas. Tiene una idea revolucionaria y hasta ahora no se está pudiendo poner ningún freno”.