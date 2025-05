La campaña por las elecciones del 11 de mayo en la Capital salteña transcurre en un clima enrarecido. No por la efervescencia callejera, sino todo lo contrario: la desmovilización, el descreimiento generalizado y la falta de información concreta sobre qué se vota y para qué, son parte del paisaje electoral. En ese marco, Pablo López, dirigente histórico del Partido Obrero y ex diputado nacional, vuelve al ruedo electoral como candidato a legislador provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U), con un diagnóstico crudo del momento político: “Sáenz es el ejecutor de la motosierra de Milei en Salta”.

López planteó ante Salta/12 que lo que está en juego es la posibilidad de construir una oposición real al gobernador Gustavo Sáenz. Que no sea “parte del decorado parlamentario”, sino una representación efectiva de quienes luchan en las calles contra el ajuste, la precarización y el empobrecimiento creciente. “En la Legislatura, Sáenz tiene una escribanía, no una oposición. Y mientras tanto, ajusta salud, educación y salarios”, disparó.

Consultado por el clima de apatía generalizado en esta campaña, López manifestó que "se nota que no hay entusiasmo. Mucha gente recién se está enterando de qué se vota. Pero no es la primera vez que hacemos campaña en este contexto. Y lo que explicamos empieza a despertar cierto interés porque mostramos que no hay una oposición real al gobierno de Sáenz”.

En esa línea, insistió en que la supuesta fragmentación opositora es, en realidad, funcional al oficialismo. “Sáenz ha comprado a una parte de la oposición. Su principal candidato hoy, Bernardo Biella (candidato a senador por el oficialismo), fue parte hace dos años de un frente opositor con (el diputado nacional de La Libertad Avanza, Carlos) Zapata y (el diputado nacional de Unión por la Patria, Emiliano) Estrada. Hoy lo representa a él. No hay oposición real, hay una cooptación total”.

El candidato, que ayer recibió el respaldo de un grupo de profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Salta, apuntó al oficialismo provincial y su alianza con el gobierno nacional. “Sáenz es Milei en Salta. Aunque no agite la motosierra, la aplica. Está ajustando brutalmente la salud y la educación", expresó. Recordó que recientemente el Ejecutivo provincial suspendió la quinta hora en las escuelas, y denunció que también paralizó por meses la obra pública y congeló salarios.

"Y ahora, con el Operativo Roca, militariza la frontera bajo una lógica represiva que busca contener el ajuste no el narcotráfico”, agregó. Ayer llegaron entre 1600 y 1.900 militares a la ciudad de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta, en el marco de la Operación Julio Argentino Roca, lanzada por el Ministerio de Defensa de la Nación como parte de una ampliación del Plan Güemes, de refuerzo del control en la frontera norte.

Ferias llenas, salarios vacíos

Pablo López dijo que en las recorridas de campaña encontró una postal constante: las ferias populares llenas de gente buscando ganarse el mango. “Muchos están ahí porque perdieron el trabajo. Pero lo más grave es que incluso quienes tienen empleo formal salen a feriar para llegar a fin de mes. Hay trabajadores que después de su jornada laboral salen a vender en las ferias o trabajan en aplicaciones. Eso muestra el nivel de degradación social que estamos viviendo”, narró a Salta/12.

Con datos duros en mano, el ex legislador señaló que más del 52% de los trabajadores salteños tiene un trabajo no registrado y recordó que Salta es una de las provincias con mayor informalidad del país. "Eso significa menores ingresos, menos derechos, más precariedad. Y ahora quieren ir por más con la reforma laboral”, advirtió.

Si bien López no cree que desde la Legislatura se pueda frenar una reforma laboral que se impone desde el Congreso nacional, sí consideró clave tener una voz que denuncie, exponga y acompañe a quienes luchan contra su aplicación. “Hay empresas mineras que ya aplican bancos de horas que extienden la jornada hasta 14 horas sin pagar extras. Y esto sin reforma laboral. ¿Qué va a pasar si logran aprobarla? Quieren uberizar al conjunto de los trabajadores”, expresó.

Además, recordó el caso del obrero fallecido en Cerámica Alberdi. El martes 29 de abril, Regis Barcelos Fernandes, un trabajador de 55 años, oriundo de Brasil, murió aplastado por la máquina de molienda de la planta en Salta. Luego del siniestro, la empresa se negaba a parar la producción. “Esa empresa pertenece al presidente de la Unión Industrial Argentina, que impulsa la reforma laboral. Ese modelo de superexplotación ya está en marcha. Por eso es clave tener una banca desde donde levantar estas denuncias”, cuestionó el candidato.

El piso del 5% y una democracia amputada

López también criticó el piso del 5% para acceder a bancas legislativas en la provincia. Aseguró que se trata de "un mecanismo antidemocrático". Rememoró que en 2023, el Frente de Izquierda quedó fuera del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta pese a que obtenía una banca con el sistema D'Hondt. Y en Orán, el 85% del electorado quedó sin representación. "Dos listas con el 8 y 7% se llevaron la mitad de los concejales. Es un escándalo institucional”, denunció.

A ello sumó la eliminación de las PASO que la Legislatura salteña aprobó en octubre del año pasado, ya que sostuvo que lejos de democratizar el proceso es una maniobra más de concentración de poder. “No fue un reclamo popular. Fue parte de una política sistemática de manipulación del sistema electoral. Sáenz necesita una Legislatura obediente, por eso elimina las PASO y promueve colectoras funcionales a su proyecto”, insistió.

Es por eso que Pablo López subrayó que el voto de la izquierda "no es testimonial. Es un voto que fortalece las luchas que están en la calle, las que no tienen voz en el Parlamento". Manifestó que desde su Frente quieren "que las peleas por salario, por condiciones de trabajo, contra los despidos, tengan una expresión parlamentaria también. Porque si no, todo se decide entre los que ya gobiernan para los empresarios”.

A menos de una semana de la elección, la campaña del FIT-U apuesta a penetrar en ese electorado descontento, descreído y golpeado, que no ve una salida por los caminos institucionales habituales. La consigna de López resuena como advertencia y como programa: “Contra el ajuste, hace falta una oposición popular”.