El intercambio comercial durante 2023 dejó un déficit de US$ 6.926 millones, frente a un saldo positivo de US$ 6.923 millones registrado en 2022, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Este resultado, se destaca en el informe fue producto de exportaciones en 2023 por US$ 66.788 millones, con una baja de 24,5 por ciento respecto a 2022, principalmente por la sequía que impactó en los envíos al exterior del complejo agroindustrial, mientras que las importaciones sumaron US$ 73.714 millones, con un retroceso del 9,6 por ciento en igual período.



Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre el intercambio dejará un superávit de US$ 1.018 millones, el segundo registro positivo de 2023 contra 10 meses con números negativos. En este contexto, desde el Banco Central destacaron además la importancia de las obras de infraestructura energética que realizó el gobierno de Alberto Fernández, que serán clave para mejorar el perfil comercial en materia de energía.

Ventas y compras

En el último mes del año pasado las ventas ascendieron a US$ 5.273 millones, con una caída respecto a diciembre del 2022 de 13,8 por ciento, mientras que las compras alcanzaron a US$ 4.255 millones, con un retroceso del 15,2 por ciento.Un reciente informe elaborado por el Banco Central dio cuenta que la proyección del intercambio comercial de bienes “es crecientemente superavitario para Argentina en los próximos años partiendo de un saldo esperado de US$ 22.400 millones para 2024 hasta alcanzar un excedente cercano a los US$41.800 millones en el año 2030”.

El BCRA reconoce los gasoductos

La nueva infraestructura de transporte (gasoductos como en Néstor Kirchner que sale de Vaca Muerta y oleoductos) “contribuirán a sustituir importaciones y a desplegar el potencial exportador”, proyectó el BCRA que conduce Santiago Bausili.De manera más precisa destacó que las exportaciones totales de combustibles pasarán de US$ 10.400 millones en 2024 a US$ 36.700 millones en 2030.