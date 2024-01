El diputado nacional por La Rioja Ricardo Herrera cuestionó duramente este viernes a la “oposición dialoguista”, y advirtió sobre las consecuencias negativas para todo el país de aprobarse el megaDNU y la ley ómnibus impulsados por Javier Milei y Federico Sturzenegger.



“Lo vemos difícil. Me parece que, y esta es una apreciación personal, mientras el Presidente de la Nación realiza maniobras distractivas, en la Cámara de Diputados discutimos una ley y el DNU que está vigente y causando estragos”, comenzó señalando por AM750.

“Puede suceder que haya un nuevo país regido por el DNU y la ley ómnibus. No me cabe la menor duda”, reveló sobre este tema. A la par, de todos modos, aclaró: “Yo tengo esperanzas de que, a quienes nos votaron para defender los derechos de millones de ciudadanos, no vayan a quebrarse o cambiar de opinión”.



“Porque en este momento somos mayoría y podemos frenar el DNU y la ley ómnibus. Lamento que haya esta oposición dialoguista dándole herramientas al Presidente de la Nación”, añadió.

Y dijo: “Me preocupa y llamo a la reflexión a esos colegas, porque después tienen que volver a sus provincias y decirle a la gente que han hecho que el ajuste pase por ellos y no por los que siempre ganan”.

En este punto, aseguró que “hay que prestarle mucha atención a lo que ha sucedido con la decisión del ministro Luis Caputo de devaluar más del 120 por ciento”. Para el diputado, si bien esto ya no es parte de la agenda del día a día “ha pasado a la gente a una situación desesperante en Argentina”.