En las últimas horas, la búsqueda "Créditos ANSES Jubilados" escaló entre las principales tendencias de Google en Argentina. El interés creció de manera exponencial luego de que se confirmara que, tras el aumento del 1,62% en las prestaciones desde agosto 2025, el Banco Nación y el Banco Provincia habilitaron una nueva línea de préstamos dirigida a titulares de AUH, SUAF y jubilaciones. La posibilidad de acceder a montos de hasta $1.350.000, en cuotas fijas y con acreditación en 48 horas, explica la avalancha de consultas en internet.

Los nuevos créditos ANSES están disponibles para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y jubilaciones, siempre que cobren sus haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

Para solicitarlos es necesario:

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Tener una cuenta bancaria activa y buen historial crediticio.

No superar ingresos de $317.800 (salario mínimo de julio 2025).

De esta manera, el programa busca facilitar el acceso al financiamiento en sectores que habitualmente tienen mayores dificultades para obtener préstamos.

Qué es lo que más se busca en Google sobre "Créditos ANSES Jubilados"

"Montos, plazos y condiciones"

Los préstamos se ofrecen en un rango que va de $100.000 hasta $1.350.000, con devolución en 12 a 72 meses.



Las condiciones financieras incluyen:

Tasa Nominal Anual (TNA): 79%

Costo Financiero Total (CFT): 114,92%

Cuotas fijas, lo que permite organizar los gastos mensuales.

Si bien las cuotas permanecen estables, en los plazos más largos los intereses acumulados pueden representar un peso considerable en la economía familiar.

"Cómo pedir el crédito"

El trámite es 100% online a través del homebanking de cada entidad:



Ingresar a la web oficial del banco. Seleccionar “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”. Iniciar sesión con usuario y clave digital. Indicar el tipo de beneficio (AUH, SUAF o jubilación). Elegir monto y plazo. Confirmar la operación.

La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles, y tanto Nación como Provincia ofrecen simuladores online para calcular cuotas antes de iniciar la gestión.

El acuerdo exclusivo con estos dos bancos estatales permite a ANSES validar datos en tiempo real, reducir fraudes y agilizar la acreditación de fondos, además de ofrecer tasas más competitivas que la banca privada.

Seguí leyendo